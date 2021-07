El único líder, Güemes, asume una riesgosa visita ante Deportivo Morón

18/07/2021 - 01:25 Deportivo

Güemes, que viene de ganar ante All Boys por 1 a 0 en la fecha anterior y de quebrar una racha en el Estadio Único Madre de Ciudades, tratará hoy de seguir por el mismo camino cuando a partir de las 15.10 visite a Deportivo Morón, un rival que siempre se hace difícil en su reducto.

El cotejo corresponde a la decimoséptima y última fecha de la primera rueda y será dirigido por el árbitro Sebastián Zunino. La transmisión estará a cargo de TyC Sports.

El “Gaucho” lidera las posiciones en la Zona B de la Primera Nacional con dos puntos de ventaja sobre Barracas Central (ayer venció 1 a 0 a Villa Dálmine como local) y con un muy buen presente que hace ilusionar a su gente.

No es para menos. El “Azulgrana” está cumpliendo una gran campaña en el segundo certamen de importancia en el país y con un equipo que trata siempre de respetar una idea impulsada por el entrenador Pablo Martel.

Para el compromiso de hoy ante el “Gallito”, la ausencia más importante en el equipo será la del goleador David Romero. La “Bestia” sufrió un desgarro por por que quedó descartado y a la espera de una pronta recuperación. Su lugar será ocupado por Diego Diellos. Será la única variante que introducirá Martel para tratar de mantener y cuidar una línea de juego que hasta ahora le viene dando muy buenos resultados.

Los otros enfrentamientos por la Zona B hoy serán Atlético de Rafaela-Brown de Adrogué (B) y Ferro Carril Oeste-Almagro (B), ambos a las 15.30.

Güemes, sin dudas, tendrá una complicada prueba en Morón. El equipo santiagueño recibió un inesperado golpe hace dos fechas ante Almagro como local, en su último compromiso superó a All Boys, pero de los último nueve partidos apenas sufrió una derrota y se mantiene en la punta, que no es un hecho menor.

La complejidad de la visita de Güemes la da el hecho de que el “Gallito” (que en la jornada anterior cayó ante Almagro) acumula siete fechas sin perder en su estadio, en donde posee un 72% de eficacia y por ello pelea sin dudas por un lugar en el reducido.

Ferro, entonado por un buen triunfo en Tandil ante Santamarina, jugará en su feudo de Caballito ante un Almagro que viene logrando importantes resultados. En su estadio Ferro hace siete cotejo que no pierde y se hace fuerte, motivos valederos para ir un pos de un triunfo que lo acerque a la zona de reducido, pero el ‘Tricolor’ reúne tres victorias seguidas ante All Boys, Güemes y Deportivo Morón.

Rafaela será local frente a Brown de Adrogué en un encuentro entre equipos que tienen el mismo objetivo, estar en zona de reducido y esperar el resbalón de los que están arriba para aprovecharlo.

Los rafaelinos no logran regularidad y eso lo posterga en sus ambiciones, en tanto que Brown, con Pablo Vicó como DT y la humildad de siempre, hace cinco cotejos que no pierde pero fuera de Adrogué no muestra la misma eficacia y le cuesta mucho ya que son seis los compromisos que acmula sin triunfos.