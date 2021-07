San Lorenzo está que arde con el volante Juan Ramírez

18/07/2021 - 01:38 Deportivo

San Lorenzo se presentará esta tarde, a las 15.45, ante Arsenal en Sarandí y con un hecho que sacudió en las últimas horas tanto al plantel como al cuerpo técnico. Se trata de la decisión del volante Juan Ramírez de autoexcluirse de la concentracción y por ende del partido ante el representativo de Sarandí.

¿El motivo?, el interés que mostró Boca Juniors por tenerlo en sus filas y que de concretarse sería como cumplir el sueño de jugar en otro grande del fútbol argentino. Pero no es todo. También River Plate se había interesado anteriormente por sus servicios, aunque en las conversaciones previas con los dirigentes sanlorencistas, no se llegó a un acuerdo.

La sorpresa del día

Según explicaron desde San Lorenzo, Ramírez comunicó su decisión ayer por la mañana luego del entrenamiento. Y generó un malestar muy profundo en la institución, que contragolpeó comunicando la lista de convocados para el encuentro en Sarandí incluyendo allí al propio volante ofensivo de 28 años, quien fue compañero en Argentinos de Juan Román Riquelme.

Fue la Secretaría Técnica de Boca que encabeza precisamente el ídolo “xeneize” la que intentó seducir a los dirigentes azulgranas con una oferta inferior a los u$s 2.000.000. Incluso se habló de la posibilidad de ceder a Agustín Obando (21 años). Sin embargo, esta posibilidad ya no corre no sólo porque San Lorenzo rechazó el monto sino porque el jugador de Boca firmó planilla ante Unión, lo que lo blinda para jugar en otro club del fútbol local. No se descarta, eso sí, que desde la “Bombonera” insistan para comprar un 50% de Ramírez: en Boedo hablan de un llamado desde La Boca para pedirle al jugador que no se concentrara para presionar y poder seguir negociando.

Pero River también se encuentra atento: desde Núñez habían avanzado en las negociaciones con San Lorenzo para incluir una opción de compra a futuro por Ramírez en el contrato de préstamo de 18 meses de Augusto Batalla. Posiblemente esto modifique de plano todo lo que se había charlado.

Por lo pronto los encargados del fútbol de Boedo evalúan cómo proceder, quedando latente la posibilidad de penalizar a Ramírez con una multa.