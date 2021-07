José María Gerez: “Me siento afianzado como asistente”

19/07/2021 - 21:30 Deportivo

José María Gerez cuenta su experiencia en el baloncesto de élite como integrante de diferentes cuerpos técnicos de Olímpico. Lleva cuatro años en una etapa de crecimiento profesional que lo tuvo como editor en vivo durante los días de juego con Fernando Duró, luego pasó a ser segundo asistente de Adrián Capelli y ahora va a cumplir su tercer año con Leonardo Gutiérrez. Un hijo de la casa que aspira a consolidarse en una profesión que avanza a pasos agigantados.

“Fui creciendo y aprendiendo. Creo que de todos los entrenadores fui sacando algo y ganándome su confianza para poder trabajar libremente y expresarme. Así me fueron dando mayores responsabilidades dentro del cuerpo técnico, como ahora con Leo Gutiérrez, por ejemplo”, comenta José Gerez.

Al puntualizar en los aspectos de su crecimiento como asistente, “Twitty” dijo: “Estoy muy afianzado en la edición de videos y me gusta mucho hacerlo. Esto me permitió crecer en la visión de juego y estar en los detalles, tanto nuestros como del rival. También en el armado de planes de juego y en trabajar con soltura frente al grupo de jugadores profesionales que no es para nada sencillo. Ahora estoy profundizando en estadísticas avanzadas y en el aprendizaje del inglés”.

Agradecimiento

Finalmente, José Gerez agradeció a la dirigencia por confiar en sus capacidades. “Me pone muy contento poder trabajar profesionalmente en el club que es mi casa. Yo me esforcé y sacrifique para poder ocupar el lugar que me toca. Esto es algo que siempre soñé y trabajé. Lo hago con mucha pasión y responsabilidad”.