Coleoni: “Si lo ganábamos al partido no estaba mal”

Pasó el debut de Central Córdoba en la Liga Profesional y su entrenador, Gustavo Coleoni, se fue conforme con el empate ante Banfield. “Estamos conformes con el resultado y el rendimiento. El equipos estuvo a altura ante Banfield, que es muy intenso y duro. Ellos cambiaron el sistema para jugar contra nosotros y se hicieron un poquito más fuertes defensivamente. Fue un partido muy táctico, muy estratégico, que se iba a definir en algunos detalles”, analizó.

“Creo que en líneas generales, si lo ganábamos al partido no estaba mal por las situaciones que creamos en el segundo tiempo. El arquero sacó una abajo dificilísima, la otra en el travesaño, contra prácticamente ninguna situación de gol de Banfield”, agregó.

El entrenador cordobés rescató que Central Córdoba “tiene nuestro ADN, mostró orden, estructura, buscó ser competitivo y un equipo duro”.

A Coleoni le gustó más el segundo tiempo, sobre todo por lo hecho en ataque. “Creo que ofensivamente en el segundo tiempo el equipo generó más situaciones y podríamos haber ganado. En el primer tiempo, a veces hay que ver cómo se da el juego y qué propone un equipo y qué propone otro. Nos encontramos en desventaja en esos diez minutos que Banfield nos manejó un poquito las situaciones. Después emparejamos el partido, tuvimos el penal y alguna otra situación. Pero en líneas generales, dentro de un partido parejo como fue, nos mostramos como un equipo duro, competitivo”, reiteró.

Optimismo

El técnico es optimista para lo que viene. “Creo que manteniendo esta competitividad y agresividad del equipo, y agregándole un poquito más de claridad, que ojalá con el correr de los partidos lo tengamos, nos va a ir bien. Pero siempre debemos sostener esta estructura y compromiso, en definitiva nuestro ADN”, resaltó.

Consultado sobre los cambios, respondió: “Lo veía tan cerrado al partido y no encontraba puntos flacos en mi equipo. Pero cuando Banfield hizo los cambios, puso tres delanteros frescos, entró Abel (Argañaraz) y Hernán (López Muñoz) y le pudimos dar un poquito de frescura al ataque. Pero el partido estaba muy difícil y complicado, nadie regalaba nada”.

¿Para qué está este Central Córdoba? “Creo que está para lo que vimos hoy, pero mejorando un poquito la claridad. Ojalá que los refuerzos que están por venir, o que no han jugado, nos agreguen un poquito más de claridad y de calidad. Creo que así va a ser. Está para ser competitivo, ir partido a partido y sumar. Hoy pudimos sumar, me hubiese encantado ganar, pero sabemos que las localías no son tan fuertes en este contexto. Hay que seguir sumando”, cerró.