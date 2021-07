Garino: “En Las Vegas volví a ver la luz”

21/07/2021 - 04:18 Deportivo

Patricio Garino se sienta y esboza una sonrisa cuando se le pregunta cómo está. “Muy bien, por suerte”, dice y resume todo. El semblante es otro, desde que arribó a Las Vegas, luego de una temporada con muchos contratiempos físicos, y él lo sabe. “Llegué con miedo, nervioso por mi situación, no sabía cómo iba a estar físicamente, si iba a poder trabajar a la par del grupo y cómo respondería a la exigencia. Creo que todos se dieron cuenta, porque no fui el Pato de siempre, alegre y jodón. Estuve en mi burbuja, hablando poco y centrado en lo mío. Pero, por suerte, el cuerpo técnico que tanto me conoce me llevó de menos a más y hoy estoy mucho mejor de lo que esperaba, con otro ánimo y confianza”, explica.

Enseguida, el alero argentino habló cómo la pasó de mal en el Zalgiris: “Mirá, por momentos, pese a todo lo que pasó, estuve bastante bien. Yo me tuve que operar al mes y medio de estar en Lituania, pero como es algo ya casi rutinario en mi cabeza, no lo sufrí y volví a jugar. Pero, a las tres semanas, caí con el virus y me pegó muy fuerte.. No tanto en los síntomas, pero sí en lo mental y lo físico. Me costó mucho volver. En 10/15 días me comí el músculo de una pierna y empecé con dolores. Ahí fue cuando la pasé mal y me agarraron las dudas pensando en Tokio. Pasé dos semanas en el gimnasio y no ganaba músculos. Y cuando volví, por querer forzar terminar la temporada, me desgarré y todo fue peor”.

Físicamente

El jugador dijo que necesitaba sentirte físicamente bien. “Claro, más allá de estar un poco fuera de ritmo o de timming, sentirme bien físicamente me cambió la cabeza. Primero estaba nervioso por los entrenamientos grupales y luego por los amistosos, pero cuando llegaron me di cuenta de que estaba bien. En la cancha sentí que, más allá de algunos errores que habitualmente no cometo, no había perdido tanto”.

Patricio Garino contó que gracias al apoyo de los chicos pudo acoplarse bien. “Y, mucho tiene que ver cuánto me ayuda este ambiente conocido, el estar con los chicos, con quienes llevamos años juntos, que son como mi familia, el estar con un el cuerpo técnico que me conoce tanto”.

Para Garino charló con casi todos, pero con el que más hablo fue con el capitán Luis Scola. “Sí (se ríe), con Luis hablé mucho durante esta temporada, sobre mi situación, la suya, cuando el Covid-19 nos pegó fuerte a los dos. Luis siempre te hace llegar esa seguridad, aunque nunca te va a mentir, ni decirte para que estés bien si no es así. Con Luis, si es blanco, es blanco, si negro, es negro. Pero en mi caso siempre me ha ayudado mucho.

Consultado acerca de si es optimista de hacer un muy buen Juego Olímpico con el seleccionado argentino, el alero consigno que sí. “Claro. Por un lado, esta preparación, en este contexto, no ha sido la ideal, pero nos estamos amoldando, sin poner excusas. Claro que si hubiésemos tenido más amistosos o días de entrenamientos, estaríamos mejor. Pero eso no está y hay que adaptarse. Por suerte, desde el último amistoso, hemos entrenado mucho mejor. Siento, en definitiva, que nos viene bien. Ya tenemos una concentración distinta y la certeza que debemos mejorar. En estos días estamos en ese camino”, aseveró el alero argentino que espera poder festejar en el podio en los Juegos Olímpicos de Tokio. l