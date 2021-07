“Lewis Hamilton es lo contrario a un piloto sucio”

21/07/2021 - 04:19 Deportivo

El incidente del domingo ha abierto un nuevo capítulo en la guerra fuera de la pista entre Red Bull y Mercedes. No fue suficiente con los alerones, la presión de los neumáticos, las paradas en pits y las supuestas modificaciones en el motor, ahora está la discusión sobre quién tuvo la culpa, quién fue el piloto más sucio, correspondía o no la penalización, entre otras. Toto Wolff no ha guardado silencio frente a las acusaciones que vienen desde el equipo rival y ha dicho: “Todo el mundo tiene una opinión, está bien”, y justifica: “Todo el mundo tendrá un cierto sesgo hacia un incidente como ese”.

El jefe de Mercedes también ha defendido a Hamilton frente a las acusaciones de ser un piloto sucio. “Cuando escuchas los comentarios sobre su conducción y el incidente, Lewis es lo contrario de alguien que alguna vez conduce sucio”, ha expresado.

“Creo que es un deportista. No hemos visto grandes incidentes con él. Y es por eso que mantiene su comportamiento. Y lo viste, el incidente particularmente no le molestó”, ha finalizado el austriaco.

Mercedes, con la victoria del piloto británico y el tercer lugar de Bottas en Silverstone, ha disminuido la ventaja que tiene Red Bull en el campeonato de Constructores. El equipo liderado por Christian Horner tiene 289 puntos y los alemanes son segundos con 285. En el mundial de pilotos, Verstappen sigue líder con 185 puntos y Hamilton ha conseguido 177 y está segundo.

Red Bull

El accidente de Hamilton con Max Verstappen provocó una gran controversia y dejó al equipo Red Bull furioso.

El asesor de Red Bull Racing, Helmut Marko, dijo que Hamilton debería quedarse una carrera sin correr por una conducción que consideró de “comportamiento negligente a peligroso”.

Pero Wolff ha obviado las críticas de Red Bull a la conducción de Hamilton y ha dicho que no ve ningún problema en lo que hizo su piloto.

Sin embargo, el jefe del equipo Red Bull, Christian Horner, sigue furioso por el incidente después del Gran Premio de Gran Bretaña, y asegura que le sorprende enormemente el peligro que, en su opinión, Hamilton había puesto a Verstappen.

“Por supuesto que puso en peligro la seguridad”, dijo Horner. “Creo que un movimiento en esa curva, todo piloto de GP lo sabe, es un riesgo enorme, enorme. No se puede meter una rueda por el interior ahí, sin que tenga enormes consecuencias”. “Hemos tenido la suerte de que, después de un accidente de 51G, no haya habido ningún herido grave. Y eso es lo que más me enfada”.

“Es simplemente la falta de juicio o el juicio equivocado y la desesperación en esta jugada que, ya sabes, por suerte acabó con el piloto casi ileso. Si hubiera sido mucho peor, una penalización de 10 segundos habría parecido una miseria”.l