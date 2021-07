Central Córdoba, sin cambios para jugar mañana en el “Gasómetro”

22/07/2021 - 21:46 Deportivo

“Equipo que gana no se toca”, reza un conocido refrán futbolero. Pero en este caso sería “equipo que empata no se toca”, porque Central Córdoba visitará mañana a San Lorenzo con los mismos once que iniciaron el cotejo del lunes pasado ante Banfield, que terminó 1 a 1 en el estadio Único “Madre de Ciudades”.

Por la segunda fecha del torneo de la Liga Profesional, mañana desde las 15.45 el Ferro se verá las caras con el “Ciclón”, en el “Nuevo Gasómetro”, un escenario que le trae muy gratos recuerdos. Ayer por la mañana, una delegación compuesta por 22 futbolistas emprendió el viaje, vía terrestre, a Tucumán, desde donde tomó un vuelo con destino a Capital Federal.

Por la tarde-noche, en las instalaciones del club Ferro Carril Oeste, se realizó una práctica en la que el entrenador Gustavo Coleoni terminó de inclinarse por el mismo equipo que empató con el “Taladro”.

La única duda que tenía el “Sapo” giraba en torno al goleador Milton Giménez, quien acusaba una pequeña molestia en la zona de la cadera, pero ayer trabajó con normalidad y mañana será de la partida.

En consecuencia, el equipo para enfrentar mañana a los dirigidos por el uruguayo Paolo Montero será con Andrés Mehring; Gonzalo Bettini, Oscar Salomón, Federico Andueza, Alejandro Maciel y Jonathan Bay; Juan Galeano, Cristian Vega y Carlo Lattanzio; Leonardo Sequeira y Giménez.

Ya en la conferencia de prensa post partido ante Banfield, Coleoni había manifestado: “No vi puntos flacos en el equipo”, cuando se le consultó por qué hizo los cambios pasada la media hora del segundo tiempo. Todo un indicio de que pasaría en la semana.

El resto

Los otros once jugadores que viajaron ayer: César Rigamontti (arquero); Nahuel Banegas y Dixon Rentería (defensores); Juan Cruz González, Hernán López Muñoz, Jesús Soraire y Mateo Montenegro (volantes); Claudio Riaño, Sebastián Ribas, Alejandro Martínez y Abel Argañaraz (delanteros).

De esta forma, Soraire y Martínez, dos de los cinco refuerzos que llegaron esta temporada, tuvieron su primera citación y en relación a la de la fecha pasada, reemplazaron a Ismael Quilez y Lucas Brochero.

En tanto que para Rigamontti, otro de los refuerzos, ésta fue su segunda convocatoria. Los que faltan aún ser citados son los volantes Lautaro Torres y el uruguayo Matías Mier, el último en llegar y con apenas una práctica con el plantel profesional.