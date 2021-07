Lanús, con un Sand más vigente que nunca, goleó a Colón en Santa Fe

24/07/2021 - 15:31 Deportivo

Lanús revirtió un partido ante Colón en el que estuvo en desventaja, goleó por 4-1 en Santa Fe y logró su segunda victoria en igual cantidad de presentaciones en el torneo 2021 de Primera División.

El elenco sabalero, último campeón argentino, no pudo celebrar en su primer partido como local después de esa conquista, ante un elenco granate que volvió a manifestar una gran capacidad goleadora, con José Sand como estandarte.

Colón abrió la cuenta a los 39 minutos del primer tiempo. Lo hizo por intermedio de un penal que convirtió la joven promesa local, Facundo Farías. La falta fue correctamente sancionada por Fernando Echenique, tras una evidente mano del área de Guillermo Burdisso.

De todos modos, tres minutos después, Lanús alcanzó la igualdad por intermedio de Ángel González, en su primer partido como titular. El volante capturó un balón perdido dentro del área y empujó al fondo del arco, para estampar el 1-1.





En el complemento, José Sand volvió a demostrar su vigencia. El experimentado delantero giró dentro del área rival a los 12 y decretó el 2-1 para el conjunto de Luis Zubeldía, con un derechazo cruzado y esquinado.

La situación para el local se complicó cinco minutos después, cuando Rodrigo Aliendro vio la tarjeta roja, después de una infracción en la mitad de la cancha por la que recibió su segunda amonestación.

A los 44, Sand liquidó el partido después de un excelente desborde de Matías Esquivel por la banda derecha de la defensa sabalera.

El martes a las 16.30, por la tercera fecha, Colón visitará a Huracán con la intención de recuperarse de esta caída. Lanús, en tanto, buscará conservar su puntaje ideal frente a River, como local, el miércoles a las 21.

Síntesis:

Colón: Ignacio Chicco; Facundo Garcés, Bruno Bianchi, Rafael Delgado; Facundo Mura, Yeiler Goez, Federico Lértora, Rodrigo Aliendro, Christian Bernardi; Nicolás Leguizamón y Facundo Farías. Director técnico: Eduardo Domínguez.





Lanús: Lucas Acosta; Brian Aguirre, Guillermo Burdisso, Nicolás Thaller, Alexandro Bernabei; Ángel González, Julián Aude, Facundo Pérez, Ignacio Malcorra; José Manuel López y José Sand. Director técnico: Luis Zubeldía.





Goles, en el primer tiempo: 39m, de penal, Farías (C); 42m, González (L).





Goles, en el segundo tiempo: 12m, Sand (L); 44, Sand (L); 48m, López (L).





Cambios, en el segundo tiempo: 16m, Wilson Morello por Leguizamón (C) y Alexis Castro por Goez (C); 19m, Jorge Morel por Aude (L); 32m, Eric Meza por Garcés (C) y Matías Esquivel por González (L); 39m, Mauro Formica por Bernardi (C); 46m, Lucas Varaldo por Sand (L) y Matías Pérez por Aguirre (L).





Incidencias, en el segundo tiempo: 17m, expulsado Aliendro (C).





Árbitro: Fernando Echenique.





Estadio: Brigadier Estanislao López (Colón).

.