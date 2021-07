Coleoni: “Da mucha bronca hacer el esfuerzo y no llevarte nada”

25/07/2021 - 04:36 Deportivo

El entrenador de Central Córdoba, Gustavo Coleoni, se fue con “mucha bronca” por “hacer el esfuerzo total del partido y no llevarte nada”.

“Esperábamos que San Lorenzo sea esto, un equipo que está en formación, con la ausencia de algunos jugadores importantes. Nosotros lo dominamos, no lo dejamos avanzar, le generamos situaciones de gol. Da mucha pena y mucha bronca hacer el esfuerzo total del partido y no llevarte nada. Ojalá que en otro momento sea al revés”, manifestó el “Sapo” en conferencia de prensa tras la derrota 1 a 0 ante el “Ciclón”.

“Me da mucha bronca el resultado, me da mucha pena el esfuerzo de los muchachos y por como se da, que en el primer remate al arco de San Lorenzo nos convierte. No nos pateó al arco en su cancha, nosotros no es que pateamos diez veces, pero controlamos al rival primero y después fuimos por el empate. Pero no se pudo dar por esas cosas del fútbol”, insistió.

Para Coleoni, Central falló en la definición: “Creo que al equipo le faltó resolver algunas situaciones de gol. El equipo las generó, las mereció, pero no las pudo resolver”.

Cuando le consultaron qué le pareció el arbitraje de Espinoza, respondió sin dudar: “No tengo nada para decir. Fue un muy buen arbitraje de Fernando. Se lo fui a decir ahí y no me creía. Creo que el árbitro no incidió en el resultado para nada. Y nosotros hicimos un buen juego y solamente nos faltó el gol”.

¿Central perdió por desconcentraciones? “No creo que sea por las desconcentraciones. Sí creo que por ahí, la falta de puntería, el apurarse, nos llevó a equivocarnos. No te puedo decir nada del arquero porque la pelota pegó en el palo y no tuvo ninguna intervención para sacar una pelota que iba al gol. Insisto, no creo que sean desatenciones, son cosas que en el fútbol se dan. Nos han pateado dos veces en dos partidos y hemos dominado a los rivales en el desarrollo de los juegos. Incluso hoy más que contra Banfield y no pudimos plasmar en el resultado el dominio que tuvimos de situaciones de gol y territorial”.

El “Sapo” es optimista, pero sabe que necesita sumar. “Hay que seguir trabajando, éste recién es el segundo partido. El equipo por momentos me dejó conforme, pero el sumar puntos para nosotros es muy importante”, concluyó.