Video | Esgrimista argentina hablaba del enfrentamiento que acababa de perder y su pareja le pidió casamiento en vivo

26/07/2021 - 12:06 Deportivo

En el transcurso de cada cita olímpica, siempre se van conociendo historias que emocionan más allá de lo estrictamente deportivo. En esta oportunidad, se conoció una que involucra a una pareja de argentinos.

Se trata de la esgrimista argentina Belén Pérez Maurice, quien recibió una propuesta de casamiento por parte de su entrenador Lucas Saucedo, minutos después de la frustración vivida por su eliminación en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 con una polémica derrota ante la húngara Anna Marton en primera ronda de sable individual femenino.

Finalizada su tercera participación olímpica, la atleta nicoleña no ocultaba su decepción por los fallos del jurado que encaminaron la victoria en favor de la europea, en una salida en vivo con TyC Sports. Lo que no sabía Belén, es que una hermosa sorpresa cambiaría radicalmente su humor.

De la contrariedad por la derrota pasó a la emoción con lágrimas en el rostro cuando su pareja, el maestro de esgrima Saucedo, apareció detrás de ella y frente a las cámaras de televisión con un cartel manuscrito que proponía: "Flaca, ¿te querés casar conmigo? Por favor".

La esgrimista abrió sus ojos de par en par y dio un grito de exclamación ante semejante sorpresa, a la que respondió un rotundo: "sí".

Saucedo, también emocionado, contó: “Son 18 años juntos. Siempre decimos cómo o dónde vamos a envejecer, ojalá se de… Siempre fuimos de un perfil muy bajo, me parece un buen lugar para declarar todo mi amor a la Flaca”.

“Lo pensé ayer. Es la mujer de mi vida, la admiro muchísimo”, aseguró Saucedo y reconoció que ya le había pedido matrimonio a Pérez Maurice hace unos años y no va a recibido la respuesta que esperaba.

“En París 2010 se lo pedí y me dijo que no, yo insistí”, dijo Lucas en TyC Sports y Bélen contó el motivo por el que le había dicho que no: “Era muy chica”.

Saucedo expresó que, de algún modo, sirvió para "olvidarse del 'turro este' (por el árbitro) que nos sacó un par de golpes".