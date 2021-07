El judoca Emanuel Lucenti fue eliminado en apenas 25 segundos

27/07/2021 - 15:58 Deportivo

El sueño de conseguir aunque sea una medalla olímpica, le duró apeas 25 segundos a Emanuel Lucenti, representante argentino en judo.

Es que este martes 27 de julio de 2021, el deportista oriundo de Tucumán fue eliminado ni bien comenzó el primer asalto, de su lucha con el búlgaro Ivailo Ivanov, en los Juegos Olímpicos de Tokio.

“No entiendo nada. Prefería haber perdido de otra forma: fundido y sin el corazón. Esto no estaba en los planes”, fue lo primero que comentó al ser entrevistado por TyC Sports.





Lucenti no ocultó su frustración ante la sorpresiva, y a la vez, efectiva toma que le hizo su rival europeo.

El deportista argentino se lamentó por no haber podido ofrecer resistencia, tras una extensa preparación que afrontó a lo largo de los últimos cuatro años.

En ese sentido, el judoca recordó que durante ese lapso de tiempo pasó por rigurosos entrenamientos, tanto en su Tucumán natal, como en la provincia de Santiago del Estero.





Lucenti había arrancado esa saga con un 21º lugar en su debut en los Juegos de Beijing 2008, pero en su mejor performance en Londres 2012 accedió a un 7º puesto con el que se llevó para la Argentina un diploma olímpico.

En tanto que, su tarea en Río de Janeiro 2016 fue ligeramente inferior, ya que concluyó en un elogiable 9º puesto.

Sin embargo, lo de esta cuarta jornada olímpica en la capital japonesa fue tan negativo que ni él mismo lo entendió, y de hecho lo puso así en palabras apenas terminada la competencia.

El tucumano de 36 años no supo encontrar explicaciones cuando intentó hacer un análisis de lo sucedido.





“No lo vi. Nunca pensé que me iba a atacar así de rápido. Sabía que se metía abajo, pero no con ese agarre. No me dio tiempo ni para hacer un análisis”, subrayó con la indignación que le provocó su producción.

“Me tocó mi honor y mi orgullo. Me dejó desconcertado. Jamás perdí así de rápido. Había imaginado otro tipo de lucha, porque él es un tipo que espera. Capaz él entendió que tenía que salir con esa agresividad desde el principio”, intentó argumentar.