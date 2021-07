Lucenti, de entrenar en Santiago a caer en Tokio

27/07/2021 - 22:38 Deportivo

El tucumano Emmanuel Lucenti fue derrotado en apenas 28 segundos por el búlgaro Ivailo Ivanov, por ippón (10-0), en la prueba eliminatoria de 81 kilogramos de judo de 16avos. de final de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y no ocultó su bronca.

Lucenti había arrancado esa saga con un 21º lugar en su debut en los Juegos de Beijing 2008, pero en su mejor performance en Londres 2012 accedió a un 7º puesto con el que se llevó para la Argentina un diploma olímpico.

“No entiendo nada; prefería haberme fundido antes que perder así. Nunca pensé que Ivanov me iba a atacar tan rápido. Esto me deja muy bajoneado porque nunca había perdido tan temprano. Este es un golpe a mi orgullo”, confesó Lucenti. “Pero también quiero decir que es muy difícil venir a un Juego Olímpico entrenando solamente en Tucumán y Santiago del Estero. No pude ir a Croacia hace un mes por un tema familiar, pero no sé qué hubiera pasado si hubiese tenido más apoyo, porque a mí no me aprovecharon ni me respetaron”, se quejó.

“Por ejemplo, yo afronté cosas como terminar vendiendo mi auto o durmiendo en un aeropuerto. Pero soy un deportista calificado y por eso pido que me aprovechen más en mi país. Y a los argentinos solamente me queda pedirles disculpas”, finalizó.

El tucumano y su historia en la “Madre de Ciudades”

La historia del judoca tucumano Emmanuel Lucenti es así. Desde el año pasado que está viviendo en Santiago del Estero con su familia y se siente un santiagueño más. Precisamente desde esta provincia recibió la noticia de que estaba clasificado para los Juegos de Tokio 2020, en donde participó por cuarta ocasión.

EL LIBERAL le realizó varias entrevistas al tucumano, y en su última previa al viaje dijo: “Estoy super contento. He dado vuelta la clasificación en los tres últimos torneos. Estaba muy difícil porque tenía muchos puntos abajo y creo que fui muy inteligente en elegir los torneos y en la forma de prepararme. Ahora voy a tratar de llegar a los Juegos lo mejor posible”, le contó.

Luego agregó: “Ahora quiero ver qué apoyo puedo conseguir para tratar de hacer un entrenamiento en otro lugar. Me banqué solo toda la clasificación olímpica y estoy en una situación medio complicada. Tengo que ver cómo revierto eso y tengo una familia”.

Para Emmanuel, estar por cuarta vez en los Juegos Olímpicos no dejaba de ser un motivo de orgullo, pero le preocupada el apoyo. ‘Sin dudas es uno de los momentos más importante de mi vida. Son ya cuatro Juegos Olímpicos y era una de las cosas que siempre me había propuesto. Siempre fue la idea de quedar en la historia’, apuntó previo al viaje el judoca tucumano.

Sobre su futuro opinaba: “La verdad que no tengo apuro en retirarme. Sé que soy una persona con un número de edad alto, pero no tengo ningún apuro. No me importa mucho lo que piensen o lo que digan. El resultado está a la vista. Con 36 años y medio sigo siendo el mejor y no tengo en la cabeza retirarme todavía”, aclaró.

En la etapa de la Copa del Mundo que se realizó en Budapest, el tucumano intervino en la división hasta los 81 kilogramos. Pese a ser eliminado gozó de la ventaja de situarse en la posición 46 del ranking.