Independiente sumó a “Bibi" Acosta para fortalecer el trabajo de las divisiones menores

29/07/2021 - 19:28 Deportivo

Independiente comienza a reestructurar los cimientos deportivos para lo que resta del año, por lo cual la Comisión Directiva resolvió contratar a Carlos “Bibi" Acosta para que sea el responsable directo de reclutar jugadores y potenciar a los que ya se encuentran en la plantilla de menores del club.

Después de 10 años retorna al “gigante" de calle Salta y aseguro que “para mi es un sueño volver y pisar esta cancha. Éste club me dio todo y ser parte de él nuevamente me emociona. En cuánto surgió la posibilidad me sentí feliz y estoy dispuesto a trabajar y lograr cada uno de los objetivos que nos propongamos”.

En lo que respecta al trabajo que comenzará a desarrollar adelanto que “Vamos a trabajar por grupos: bases, aleros, avanzados e iniciados. Además me pondré a disposición del técnico de la Liga para realizar entrenamientos específicos con quién considere necesario el profesor".

Asimismo adelantó que en poco tiempo, y siempre respetando las normas sanitarias establecidas por Nación y La Provincia, “vamos a convocar a un Campus en el club para chicos hasta los 18 años que quieran ser parte. Deben tener en cuenta que Independiente es uno de los clubes que realmente apuesta a los de las inferiores”.

En ese sentido, Acosta reforzó: “Quiero aprovechar que el club se convirtió en otro Independiente desde la llegada de Basualdo (presidente de la institución), porque hoy tenemos una entidad profesional. Se vio el crecimiento que tuvo y eso lo debemos trasladar al nivel de nuestros chicos".

Es importante señalar que el arribo de “Bibi" viene a reforzar el trabajo que realizan desde hace varios años Mauro Montenegro y Martín Jaimez, ambos encargados a diferentes grupos de las canteras.