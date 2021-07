“Nos sentimos identificados con lo que entrega este equipo”

30/07/2021 - 01:41 Deportivo

El entrenador de Central Córdoba, Gustavo Coleoni, se fue ayer muy contento por lo hecho por sus dirigidos, en lo que fue victoria ante Talleres de Córdoba por 2 a 1.

“Estoy muy contento porque nos llevamos lo que merecimos, algo que no pasó en las dos fechas anteriores. Cosas del fútbol, de la puntería y de la suerte. Parecía que iba a ser otro partido igual, entonces quiero destacar lo de los muchachos que se pusieron de pie y lo fueron a buscar aún faltando poco para el final. Estábamos enojados con la situación y ellos lo fueron a buscar igual. Me siento orgulloso de este grupo y estamos totalmente identificados con lo que ellos entregan adentro de la cancha. Son un equipo con mucha voluntad, con mucha energía, con inteligencia y fútbol. El equipo está respondiendo y nos pone felices haber ganado”, aseguró el DT cordobés, en diálogo con EL LIBERAL.

Con respecto a las claves del triunfo, Coleoni aseveró: “Se planificó esa presión alta. Pero yo le agregaría el dato de que Talleres cambió cinco jugadores respecto del último partido y nosotros, en cambio, sólo uno. Teníamos que desdoblarnos para hacer un partido como éste, con desgaste. Ya veníamos de un partido así ante San Lorenzo. De haber ido a buscarlo y no poder. Nuestro equipo físicamente está muy bien, en un nivel muy alto, gracias al trabajo del profe. Quiero felicitar a Ricardo, a Gabriel y a todo el cuerpo técnico que ponen a este equipo al nivel de una Primera División”.

“Los complicamos llegando por afuera con Sequeira y con Martínez. Fuimos creciendo como equipo y mejorando. La diferencia es que esta vez nos llevamos lo que merecimos”, agregó.

Con respecto al ingreso de Alejandro Martínez, una de las figuras de la tarde, Coleoni contestó: “Lo de Martínez fue una apuesta porque no habíamos entrenado mucho con él. A veces uno como entrenador está para imaginarse cosas, para intuir lo que un jugador te puede dar. Hizo un gran desgaste, como el que hizo Sequeira, que es un jugador muy importante para nosotros. Elegí a Martínez para ser vertical por izquierda. Tiene su impronta, su gambeta y su velocidad. . Era vital sumar de a tres por los puntos que veníamos perdiendo”.

“Siempre es especial enfrentar a Talleres. Me he criado ahí, tengo a mis dos hijos con el corazón partido y no me han escrito mensaje aún, je. Tengo amigos y algunos me insultan, pero sé que en el fondo se ponen contentos por uno”, cerró.