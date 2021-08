03/08/2021 - 23:29 Deportivo

Mitre vive un proceso de reconstrucción en pleno campeonato de la Primera Nacional. Los resultados no fueron los esperados en la primera mitad y se precipitó la salida del entrenador Hernán Ortiz y diez futbolistas del plantel.

Llegó Gabriel Schurrer para tomar las riendas del equipo y solamente se pueden incorporar cuatro refuerzos (mañana cierra el libro de pases). Mitre hasta el momento incorporó dos y uno de ellos es el delantero Gian Luca Pugliese, que llegó con muchas expectativas tras su paso por Estudiantes de Buenos Aires.

“Vine con las expectativas de dar el cien por ciento, sumar desde donde me toque y siempre tratar de que el equipo sume de a tres”, dijo la flamante incorporación en diálogo con el departamento de prensa del club del barrio 8 de Abril.

Y a la hora de elegir al “Aurinegro”, Pugliese no dudó y dio sus razones: “Me decidí por Mitre porque es un equipo grande, por eso cuando me llamaron no dudé ni un segundo”.

El atacante, cuyo pase pertenece a Platense, ya debutó con la camiseta de Mitre el domingo pasado, cuando ingresó a los 26 minutos del segundo tiempo del partido que empató 0 a 0 con Almirante Brown, el líder de la zona A, de visitante.

“Al equipo lo vi bien, anímicamente está bien. Es un buen grupo, por ahí en la tabla está peor de lo que se merece. Apuntamos a pensar en cada uno de los partidos individualmente y a sumar de a tres”, señaló.

“En la cancha de Almirante fue un partido difícil. Ellos están primeros y por algo están ahí así que el empate de visitante no es negativo. Pero de local tenemos que sumar los tres puntos”, agregó.

El próximo domingo, desde las 15.30, el “Aurinegro” recibirá a San Martín de Tucumán, en el estadio Único Madre de Ciudades, y Pugliese quiere cantar victoria. “San Martín también es un equipo duro, que está peleando. Pero Mitre para llevarse los tres puntos primero que nada tiene que dejar la vida, hacer que se respete la localía e imponer su juego”, concluyó.