En Central Córdoba sigue la bronca por los 7 minutos

03/08/2021 - 23:41 Deportivo

Central Córdoba estuvo muy cerca de traerse un triunfo desde La Paternal, pero Argentinos Juniors empató en el quinto de los siete minutos que adicionó el árbitro Nazareno Arasa, el lunes pasado. El entrenador Gustavo Coleoni fue el primero en manifestar su descontento por la cantidad de minutos que se jugaron de más. Y ahora fueron los jugadores quienes también pusieron el grito en el cielo.

“Fue una locura”, señaló el arquero Andrés Mehring. “Fue una exageración”, disparó el volante el volante Hernán López Muñoz. Mientras que el mediocapista Juan Galeano consideró que “fue demasiado” el tiempo que se adicionó al reglamentario.

“Fue una locura, algo nunca visto cuando no hay jugadores que salieron por lesión. Pero el loco lo adicionó y ya está”, se resignó Mehring.

“Nos vamos con un sabor amargo porque pretendíamos los tres puntos y nos adicionan siete minutos, una cosa de locos. Se nos escapa sobre el final un partido que ya lo teníamos, por eso el sabor amargo. Ahora a pensar en lo que viene”, agregó el golero que, minutos antes del empate del “Bicho”, le tapó una pelota de gol estupenda a Kevin Mac Allister.

“Fue demasiado. El árbitro estuvo muy soberbio además. Pero es demasiado siete minutos, no había pasado nada en el partido más allá de los cambios. Creo que en ningún partido se da, salvo que pase algo inusual. Siete minutos es una locura”, dijo en tono ofuscado Juan Galeano.

“Hay mucha bronca y descontento porque se nos escaparon los tres puntos. Ahora quizás si ganamos de local sirve pero si no, se nos escaparon tres puntos”, siguió con su lamento el ex Aldosivi y San Martín de Tucumán, entre otros.

“Nosotros estamos mejorando, estamos haciendo las cosas muy bien y por eso nos duele. Quizás no jugamos como lo veníamos haciendo, pero merecíamos ganar”, cerró Galeano.

Otro que se mostró dolido fue Hernán López Muñoz. “Era nuestra la victoria, fue una exageración los siete minutos. Pero hay que seguir, arrancar la semana de la mejor manera y afrontar el partido que viene”, disparó.

El ex River ingresó en el segundo tiempo pero reconoció que no lo hizo bien. “No me sentí bien cuando ingresé, me sentí un poco incómodo. Pero hay que mejorar y trabajar en la semana para que no pase de nuevo”, explicó.

Para el sobrino nieto de Diego Armando Maradona fue especial jugar en el estadio que lleva ese nombre. “Fue muy lindo, es la casa de mi tío. Mi viejo también jugó acá así que es algo hermoso”, concluyó.