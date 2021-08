El turf vuelve a la acción con una gran propuesta

05/08/2021 - 01:21 Deportivo

Vuelve la actividad turfística a las arenas del hipódromo 27 de Abril. La undécima reunión de la presente temporada se correrá mañana desde las 9.30 con un programa de catorce competencias, entre largas y cuadreras. El clásico de la tarde denominado “Día del Veterinario” se correrá en los 310 metros. Un póker de ases que son conocedores de la distancia como Isaac, Inesperado, María del Pilar y Mal Negocio estarán compitiendo.

Por su parte el director del Hipódromo 27 de Abril, José Tarchini, emitió un comunicado en el que informa a las personas encargadas y propietario de los ejemplares que participarán mañana, así como también a los empleados del H-27, que deben concurrir con el certificado de vacunación contra el Covid, caso contrario no se les permitirá el ingreso a las instalaciones del circo mayor de arena de nuestra ciudad.

Las personas que vengan de otras provincias deberán realizarse el hisopado correspondiente en el hipódromo. Los jockeys de Tucumán y otras provincias directamente no tendrán acceso a las instalaciones.

Programa

Primera carrera (300 metros), a las 9.30: 1) Nueva Versión; 2) Solo Show; 3) Don Garucho; 4) Caprichisa; 5) Cachito y 6) Bolita.

Segunda carrera (400 metros), a las 10: 1) Kaneboc; 2) Amplie Sccape; 3) Chiquito Honour; 4) Magnum Cap y 5) Open Way. Todos correrán con 56 kilos. Tercera carrera (400 metros), a las 10.30: 1) All Magic; 2) Gingerland; 3) Bombardero Caza; 4) Niceto Cat; 5) Orient Mail; 6) Recit Cana; 7) Sofista; 8) Pure Bar y 9) Capatazo.

Cuarta carrera (500 metros), a las 11: 1) Río Mayo; 2) Rabano Rye; 3) Margaery; y 4) Southern.

Quinta carrera (500 metros), a las 11.30: 1) Roos Storm; 2) Lamielle; 3) Principito; 4) Nahuel Loo; 5) La Deliria; 6) Monteroni; 7) Marcus Antonius; 8) Amigazo de Boca y 9) Pepe Avena,

Sexta carrera (500 metros), a las 12: 1) Gobierno Digno; 2) Traviesa Sea; 3) April Season; 4) Ser Expresivo; 5) Diocleciano; 6) Proclamation; 7) Demarat, y 8) Tarento.

Séptima carrera (1.100 metros), a las 12.40: 1) Blow Away; 1ª) Estrategia Way; 2) Equal To Him; 3) Emoc Joy; 4) Libum; 4ª) South Night; 5) Sixties Dance; 6) Lustrascarpe; 7) Flying Stone; 7ª) Sabinero; 8) Oso de Juguete, y 9) Le Vive.

Octava carrera (1.200 metros), a las 13.20: 1) Bella Centolla Jet; 2) Ultra Campeón; 3) Mal Sueño; 4) Donna Maclovia; 5) Asrock; 6) Petrus, y 7) Aliento Final. Novena carrera (1.300 metros), Premios Especial “Víctor Achával”; 1) Be Ready; 2) Ipnisi; 3) Solución Blanc; 4) Lord Conic; 5) Gato Siamés; 6) Coloso Romano, y 7) Esculspio Scat.

Décima carrera (300 metros), a las 14.40: 1) Celina; 2) El Kun; 3) Dominga, y 4) El Negrito.

Undécima carrera (320 metros), a las 15.20; 1) Forest; 2) Intríngulis; 3) Calentón; y 4) Elton Boy.

Duodécima carrera (300 metros), Premio especial “‘Día del Veterano de Básquet”: 1) Alarma; 2) Fantástico, y 3) Mal Negocio.

Decimotercera carrera (310 metros), premio Clásico “Día de Veterinario”. 16.40: 1) Isaac; 2) Inesperado; 3) María del Pilar y 4) Pequeñín. Decimocuarta (290 metros): 1) Viral; 2) Hechicera; y 3) Arizona.l