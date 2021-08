Los diarios del mundo se hicieron eco de la partida de “La Pulga”

05/08/2021 - 16:06 Deportivo

La reacción de los medios de todo el planeta fue instantánea. Apenas habían pasado segundos del comunicado del Barcelona que oficializó la salida de Lionel Messi del club, pero los principales periódicos del mundo ya estaban con la impactante noticia en su portada.





“Bomba Messi”, tituló el diario catalán Mundo Deportivo en su edición digital a la noticia. “El Barça anuncia su ruptura con Messi”, completó uno de los periódicos más emblemáticos de esa región. “¡Messi no renueva con el Barça!”, publicó el Sport, el otro medio deportivo que sigue hora a hora la vida del Blaugrana. “El Barça anuncia que Messi no “seguirá ligado” al club”, destacó en su edición digital el diario catalán La Vanguardia.





Del otro lado de la verada, en Madrid, el impacto también fue mayúsculo. “Oficial: Messi no sigue”, se limitó a informar Marca. “El Barça dice que Messi se va”, contó As.





La noticia también resonó fuerte en Francia, teniendo en cuenta que el París Saint Germain ya es uno de los equipos que se baraja como posible destino junto con Manchester City.





“Messi y Barça, ¿se acabó?”, planteó el reconocido diario L’Equipe. “El Barcelona dice que el delantero argentino no se quedará en el club”, comunicó la BBC británica.





El alemán Bild también estuvo atento a lo ocurrido: “Despedida oficial: ¡Messi deja el Barça!”. El diario norteamericano The New York Times publicó: “Lionel Messi no volverá al Barcelona”. Los medios deportivos portugueses ABola y Récord también llevaron a primera plana la noticia.