Valentino Rossi anunció que dejará el motociclismo

05/08/2021 - 23:24 Deportivo

El piloto italiano Valentino Rossi, nueve veces campeón mundial, anunció ayer que ya no continuará compitiendo en la próxima temporada del MotoGP.

Rossi, de 42 años, confirmó su retiro durante una conferencia de prensa previa al Gran Premio de Austria que se correrá el próximo fin de semana. Con rostro serio, el piloto acudió a la rueda de prensa en el “Media Day” del GP de Estiria y avisó que la actual será la última temporada que correrá en el MotoGP.

“Es triste y difícil decir que el año que viene ya no estaré compitiendo. He decidido parar al final de esta temporada. Desgraciadamente será mi última parte de la temporada como piloto MotoGP”, declaró el piloto italiano.

Rossi reveló que probablemente pase de las motos a los autos. “Me encanta competir en coches, solo un poco menos que con la moto y a partir del año que viene competiré en coches, aún no está decidido al 100%, pero me siento piloto, solo cambiaré de motos a coches”, expresó.

El italiano también confesó que “me di un tiempo, que podía ser la primera parte del campeonato y he decidido dejarlo, será la última mitad de temporada como piloto. Me hubiera gustado correr otros 25 años y no es posible, pero fue muy lindo y puedo decir que viví momentos inolvidables con todo mi equipo”.

El corredor apodado “Il Dottore” contó que “tenía una oferta firme” de su equipo, pero decidió “no aceptarla” y consideró que consiguió “entretener a la gente y esa es la razón” por la que sostiene que es “una leyenda”.

Rossi debutó en el Mundial de 125cc el 31 de marzo de 1996, en el Gran Premio de Malasia. Desde entonces participó en 405 carreras del campeonato, dos años en 125cc, con un título mundial (1997), otros dos en 250cc con su segundo campeonato (1999) y desde 2000 en la clase superior, en la que debutó con el subcampeonato de 500cc y el título de esa misma cilindrada en 2001, con Honda.

En el GP, desde 2002, Rossi siguió su dominio con cuatro títulos más para completar las cinco coronas consecutivas entre 2001 y 2005, las dos últimas con Yamaha. Sus dos últimos títulos mundiales fueron en 2008 y 2009.

En abril de 2015, Rossi celebró en Las Termas

Valentino Rossi fue uno de los primeros pilotos en ver las obras del autódromo de Las Termas de Río Hondo en el 2014, previo a la llegada de la “categoría reina” a Santiago, y un año más tarde, se quedó con todos los aplausos, al ganar la competencia en Río Hondo en abril de 2015. Hoy, tras el anuncio de su retiro, se recuerda ese logro. Fue un desenlace apasionante, con una lucha cuerpo a cuerpo por el primer lugar, Valentino Rossi se quedó con la victoria en el Gran Premio de la Argentina de Moto GP en el circuito de Las Termas de Río Hondo, Santiago del Estero.

El piloto de Yamaha persiguió a Marc Márquez, Honda, durante 20 vueltas y cuando quedaban dos giros comenzó su presión. El campeón con neumáticos duros hizo la diferencia en las primeras vueltas, pero con el desarrollo de la carrera, los extraduros del italiano comenzaron a achicar la ventaja.

En una disputa feroz por el liderazgo, “The Doctor” le arrebató la primera posición al español, que en su afán por recuperar el lugar rozó a su adversario y cayó al suelo, teniendo que abandonar la competencia.

El carismático piloto italiano terminó con el invicto de Márquez en territorio americano y con 66 puntos estiró su ventaja en lo más alto del campeonato sobre su compatriota Andrea Dovizioso (Ducati), segundo en Las Termas, a seis unidades.

Tercero en el Gran Premio de la Argentina fue el británico Cal Crutchlow (Honda).

Ya una vez en el podio, y ante una multitud y fanáticos, Rossi celebró con una camiseta de la Selección Argentina de Diego Maradona su gran triunfo en el país.

Seguramente muchos santiagueños no olvidarán ese festejo.