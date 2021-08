Los hinchas del Barcelona están conmovidos y tristes tras la salida de Messi

06/08/2021 - 01:03 Deportivo

Lionel Messi y Barcelona de España ya no están más ligados a traves del fútbol y todo es desazón y trsisteza en los hinchas del “Culé”.

Varios de ellos (todavía en shock) se acercaron al Camp Nou tras el anuncio de la entidad catalana de que la “Pulga” no iba a continuar más por “obstáculos económicos y estructurales”. Y algunas de las fotos que se pudieron rescatar del momento son verdaderamente desgarradoras.

De acuerdo con los medios españoles, la congregación fue espontánea. No fue difícil elegir el lugar para eso. Qué otro espacio para manifestar enojo, dolor, angustia o lo que fuera, que el escenario en el que Lionel Messi le brindó al Barcelona las mejores historias de triunfos.

Es que los hinchas daban por hecho que Messi seguiría en el club. La noticia de este 5 de agosto fue y será difícil de digerir. La primera reacción de muchos fue ir hasta el estadio. Las fotos del dolor son elocuentes.

“A pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el FC Barcelona y Leo Messi y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato en el día de hoy, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales (normativa de LaLiga española). Ante esta situación, Lionel Messi no continuará ligado al FC Barcelona. Las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos tanto del jugador como del Club”, fueron las palabras del club catalán que sacudieron al mundo entero.

Esta historia de Messi con Barcelona hizo recordar a la que tuvo hace unos meses cuando el propio jugador envió un burofax a la entidad catalana en la que le anunció que se iba del club por considerar que estaba en condiciones de hacerlo por vencimiento de contrato.

Lo cierto es que todo cambió después y finalmente el crack argentino decidió dar marcha atrás en su postura para seguir vinculado al club que lo vio formarse como jugador y que lo llevó a lograr numersos titulos locales e internacionales.