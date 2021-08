Isaac, con la monta de Furtado, celebró en el turf

07/08/2021 - 01:24 Deportivo

Isaac con la monta de Igor Furtado (también es su cuidador), se impuso en el clásico “Día del Veterinario”, prueba central de la reunión turfística desarrollada ayer en las arenas del Hipódromo 27 de Abril. El ejemplar ganador no tuvo que esforzarse para cruzar el disco en forma solitaria gracias a un gran conducción de Furtado.

El tiempo empleado por ganador en los 310 metros fue de 16’ 99/100, muy cerca de igualar el récord que es de 16’ 74/100 que está en poder de Salvador desde el 6 de octubre del 2016.

Estos son los resultados de las carreras.

Primera Carrera (300 metros): 1) Nueva Versión); 2) Solo Show; 3) Don Garucho y 4) Bolita. No corrió: Caprichosa (4). Cachito (5), quedó parado en la gatera. Ganada por; dos cuerpos.

Segunda carrera (400 metros): 1) Amplie Scape; 2) Magnun Cap; 3) Chiquito Honour y 4) Kaneboc. Ganada por: tres cuerpos.

Tercera Carrera (400 metros): 1) All Magic; 2) GingerLand; 3) Pure Bar; 4) Sofista; 5) Bombardero Caza; 6) Capatazo; 7) Recit Cana. Ganada por: dos cuerpos.

Cuarta Carrera (500 metros): 1) Río Mayo; 2) Southern Honour; 3) Rabano Rye; y 4) Margaery. Ganada por: dos cuerpos.

Quinta carrera (500 metros): 1) Nenhuel Lo; Principito; Roos Storm; 4) La Deliria; 5) Marcus Antonius; 6) Amigazo de Boca; y 7) Monteroni. Ganada por: 1 pzo.

Sexta carrera (500 metros): 1) Gobierno Digno; 2) Demarato; 3) Aril Season; 4) Diocleciano; 5) Tarento; 6) Proclamation. Ganada por: tres cuerpos.

Séptima carrera (1.100 metros): 1) Estrategia Way (1ª); 2) Sixties Dance; 3) Emoc Joy; 4) Oso de Juguete; 5) Equal To Him; 6) Libum; 7) Lustrascarpe; 8) Blow Away; 9) Flying Stone; 10) Le Vive y 11) South Night (4ª). Ganada por: un cuerpo y medio

Octava carrera (1.200 metros): 1) Asrock; 2) Donna Maclovia; 3) Petrus; 4) Aliento Final; 5) Ultra Campeón; 6) Bella Centolla Jet; y 7) Mal Sueño. Ganada por: dos cuerpos.

Novena carrera (1.300 metros); Especial “Víctor Achaval”: 1) Gato Siames; 2) Be Ready; 3) Esculapio Scat; 4) Ipnosi; 5) Solución Blanc; 6) Lord Conic y 7) Coloso Romano. Ganada por; dos cuerpos.Décima carrera (300 metros); 1) Celina; 2) El Kun; 3) Dominga; 4) El Negrito. Ganada por: cuatro cuerpos.

Undécima carrera (320 metros): 1) Elton Boy; 2) Forest; 3) Ingtringulis; y 4) Calentón. Ganada por: una cabeza.

Décima carrera (300 metros, Especial “Veteranos de Básquet”; 1) Alarma; 2) Fantástico. Ganada por: un cuerpo.

Decimotercera carrera (310 metros, Clásico Día Del Veterinario”; 1) Isaac; 2) María del Pilar; 3) Inesperado. Ganada por: cuatro cuerpos y dos cuerpos y medio.

Décimacuarta carrera (290 metros): 1) Viral; 2) Arizona; 3) Hechicera. Ganada por: dos cuerpos.