VIDEOS | Las frases más fuertes del mensaje de Messi en su despedida

08/08/2021 - 08:08 Deportivo

"Nunca me imaginé una despedida de esta manera. Esperaba un último saludo, en la cancha. Extrañé mucho a la gente en todo este tiempo... Tenerlos cerca, el aliento, escuchar que coreen mi nombre, pero se dio así"...

Leo Messi: "Siento tristeza de irme del club al que amo" pic.twitter.com/TzHEoaHozY — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 8, 2021





"El año pasado me quería ir y lo dije. Ahora me quería quedar. Nunca le mentí a la gente. Se dijeron muchas cosas de mí que no son ciertas".





"Siempre sentí el cariño y el reconocimiento de la gente. En los buenos y en los malos momentos. Sé que el cariño va a ser así toda la vida".

Leo Messi: "Estoy agradecido con la carrera que tuve en el Barça" pic.twitter.com/nq5AQamEwk — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 8, 2021

Leo Messi: "Lo teníamos todo acordado y no se pudo hacer"



EN DIRECTO: https://t.co/wjFhdQgkbf pic.twitter.com/JWLYiXAmZW — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 8, 2021

"Yo hice todo lo posible. Todo lo posible para quedarme y no se pudo".

"La gente se va a acostumbrar. Al principio le va a costar, seguro, pero después se va a acostumbrar. Ya lo dijo Laporta, 'ningún jugador es más importante que el propio club".

"No se dieron falsas esperanzas. Estaba todo arreglado. Todo. Después se dijo que no se pudo y fue un baldazo de agua fría".

"No me lo esperaba. Estamos dolidos, asimilándolo como podemos. Fue triste y duro".