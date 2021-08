Leo habló de la foto con los jugadores del PSG: “No hay nada raro detrás de eso”

08/08/2021 - 12:12 Deportivo

Luego de haber confirmado entre lágrimas su salida del Barcelona, Lionel Messi se tomó algunos minutos para responder preguntas de los periodistas que presenciaron la conferencia de prensa y habló de la foto con los jugadores del París Saint Germain, que recorrió el mundo.

"Se habló mucho de esa foto y es una boludez. Me iba a juntar con Di María y Paredes, ya lo dijimos. Íbamos a pasar la noche. Me llama Ney y me dijo: ‘Estoy en Ibiza vamos a vernos’”, comenzó relatando.

“Ahí nos juntamos todos, estaba Verratti también. Me dijeron que fuera a París. Comimos un asado de amigos y nos hicimos una foto. Fue todo de broma, una casualidad”, continuó.

Luego, cerró el tema asegurando que de ninguna manera, fue una premonición del pase al PSG. "Se le dio mucha importancia a la foto. No hay nada raro ni detrás de eso".