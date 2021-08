Agónico triunfo de Gimnasia 1-0 sobre Atlético Tucumán

08/08/2021 - 15:44 Deportivo

El mediocampista uruguayo Brahian Alemán convirtió sobre el final un golazo de tiro libre para darle el triunfo 1-0 a Gimnasia y Esgrima La Plata ante Atlético Tucumán, en el Bosque, por la quinta fecha del Torneo 2021 de Primera Divsión.

A poco de haber ingresado, Alemán se hizo cargo del tiro libre y anotó el único gol de un flojo partido jugado en La Plata.

El Decano sufrió en el complemento la expulsión por doble amarilla de Marcos Valor.

El resultado dejó a Gimnasia en posición expectante, con 8 puntos, y a Atlético Tucumán con 7.

Síntesis del partido:

Gimnasia (LP): Rodrigo Rey; Francisco Gerometta, Leonardo Morales, Germán Guiffrey, Matías Melluso; Matías Pérez García, Harrinson Mancilla, Matías Miranda, Carlos Insaurralde; Alexis Domínguez y Luis Rodríguez. Dupla técnica: Mariano Messera-Leandro Martini.

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Marcelo Ortiz, Santiago Vergini, Mauro Osores, Marcos Valor; Ciro Rius, Guillermo Acosta, Cristian Erbes, Ramiro Carrera; Leonardo Heredia y Augusto Lotti. Director técnico: Omar De Felippe.

Gol en el segundo tiempo: 49m Alemán (G) de tiro libre.

Cambios en el segundo tiempo: 17m Ramírez (G) por Rodríguez; 21m Pereyra (AT) por Carrera; 31m Orihuela (AT) por Heredia, Mussis (AT) por Rius y Lagos (AT) por Acosta; 32m Torres (G) por Mancilla; 36m Ruiz Rodríguez (AT) por Erbes; 41m Colazo (G) por Miranda y Alemán (G) por Pérez García.

Incidencia en el segundo tiempo: 26m expulsado Valor (AT) por doble amarilla.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Estadio: Juan Carmelo Zerillo.