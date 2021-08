La autocrítica de Coleoni: “Regalamos 30 minutos”

10/08/2021 - 02:07 Deportivo

Tras la derrota por 2 a 1 ante Estudiantes, el entrenador de Central Córdoba se mostró autocrítico. “Regalamos 30 minutos, al equipo le costó entrar en partido. No pudimos tener la voracidad ni la intensidad que tenemos siempre. Después, terminando el primer tiempo y en gran parte del segundo, el equipo sí fue intenso, fue para adelante y estuvimos cerca del empate en algunas aproximaciones de gol”, analizó Gustavo Coleoni en conferencia de prensa.

“Creo que el resultado es justo, no por lo hecho por Estudiantes si no por lo que no pudimos hacer nosotros porque en realidad en el primer remate del segundo tiempo pudimos empatarlo. Además habíamos hecho los cambios para ir para adelante, con Mier de enganche y cuatro delanteros”, agregó.

Coleoni elogió el trabajo realizado por Martínez. “Alejandro es un jugador muy apto desde su impronta, desde su enganche, su chanfle. Estamos muy conformes con él, hoy algunos chispazos de él hicieron que nosotros generáramos algunas situaciones de gol. Creemos que todavía puede dar un salto de calidad, hay que llevarlo de a poco”, manifestó.

Ante la consulta sobre si Central Córdoba entró dormido, respondió: “No sé si entramos dormidos, pero en este fútbol tan parejo uno siempre intenta ser competitivo y estar ahí porque se resuelven con detalles. Así consiguió Estudiantes el primer gol. Es un equipo duro, que nos manejó la pelota durante 15 o 20 minutos aunque sin generar situaciones de gol. Nosotros no estuvimos lúcidos ni precisos. Me quedo con esa parte del segundo tiempo en la que el equipo cambió, buscó, fue agresivo, generó situaciones y pudo empatarlo”.

“No es fácil encontrar una explicación, pero sí creo que Estudiantes nos manejó la pelota en campo de ellos generando una posesión sin peligro y eso a nosotros nos fue pinchando y no nos dejó verticalizar y robar la pelota como lo hicimos con Talleres. Nos fue quitando chispa”.