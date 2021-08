Mitre y Güemes serán vistos por la TV este fin de semana por la fecha 21 del ascenso

10/08/2021 - 02:10 Deportivo

La AFA dio a conocer la programación de la fecha 21 de la Primera Nacional y de los equipos santiagueños el primero que verá acción será Mitre. Lo hará el próximo domingo a las 19.30 ante Belgrano de Córdoba, en condiciónn de visitante y por la TV.

Por su parte, el líder de la Zona B, Güemes recién jugará el próximo martes 17 cuando reciba en el “Madre de Ciudades” a Instituto de Córdoba, también por la televisión.

La cartelera es la siguiente: Zona A: viernes 13, 15.30, Deportivo Maipú vs. Agropecuario. Domingo 15, 14 (por TV): Almirante Brown vs. Chacarita Juniors; 15.30, Gimnasia de Mendoza vs. Alvarado; 16 (por TV), Temperley vs. Quilmes; 19.30 (por TV): Belgrano vs. Mitre.

Lunes 16, 15, Deportivo Riestra vs. Estudiantes de Buenos Aires; 21.10 (por TV), Estudiantes de Río Cuarto vs. Tigre. Martes 17, 21.10 (por TV), San Martín (T) vs. Atlanta.

Zona B; sábado 14, 15, Deportivo Morón vs. Gimnasia (J).

Domingo 15, 15, Almagro vs. Barracas Central; Santamarina vs. Independiente Rivadavia (en el estadio General San Martín); Defensores de Belgrano vs. Atlético de Rafaela; San Telmo vs. Brown de Puerto Madryn y Villa Dálmine vs. Brown (A).

Domingo 15, 15.30, All Boys vs. San Martín (SJ) y Ferro vs. Tristán Suárez. Martes 17, 15.30 (por TV), Güemes vs. Instituto de Córdoba.