Joaquín Ledesma trata de aprovechar su chance

11/08/2021 - 01:46 Deportivo

Mitre está tratando de recuperarse en la Primera Nacional y no haber recibido goles en los últimos tres partidos es un buen comienzo.

“Es muy importante que no nos conviertan. Hacemos un esfuerzo muy grande, cuando a mí me llegan trato de responder, pero mis compañeros hacen un desgaste enorme para que no se aproximen a nuestro arco. Hay mucho mérito de ellos también. Estamos sumando que es lo importante y esperamos obtener los 3 puntos en los próximos partidos”, señaló el arquero Joaquín Ledesma, principal responsable de mantener el arco en cero, aunque no le quitó méritos a sus compañeros.

El golero santiagueño disfruta de esta oportunidad de ser titular en el equipo de Gabriel Schurrer. Y no piensa desaprovecharla. “Estoy feliz porque me está tocando jugar. Antes no tenía la oportunidad, pero estaba contento de formar parte de un plantel rico como este, me llegó la chance y estoy tratando de aprovechar al máximo”, dijo.

Al repasar lo que le dejó el empate del domingo pasado ante San Martín de Tucumán, en el estadio Único Madre de Ciudades, Joaquín comentó: “Este punto sirve mucho, no dejamos de sumar, seguimos creciendo como equipo y reafirmando conceptos del nuevo cuerpo técnico. Sabemos que tenemos que seguir trabajando”.

“Quedamos con un sabor amargo porque siempre queremos sumar de a tres. Tuvimos varias situaciones claras, no está entrando la pelota, pero estamos tranquilos y convencidos que por este camino las cosas van a mejorar”, agregó.

Por último, se refirió al trabajo del DT Schurrer. “Nos estamos adaptando bien a la idea del entrenador, trabajamos de acuerdo al rival. A este partido lo preparamos bien, utilizamos imágenes que nos está facilitando muchas cosas, tanto para entender al rival como para sacar conclusiones dentro de la cancha”, finalizó Joaquín.