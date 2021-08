Sandrini y Tabbia se suman a la plantilla

13/08/2021 - 01:29 Deportivo

Con la mira puesta en el comienzo de la pretemporada, que podría ser a fines de agosto o principio de septiembre, Independiente BBC incorporó dos jugadores más a la lista de profesionales: Jeremías Sandrini, en el puesto de base armador y Daniel Tabbia, en el de alero.

Sandrini, nacido en Rosario hace 28 años, dijo sentirse contento por la incorporación a Independiente y aseguró tener "muchas ganas de comenzar la pretemporada".

"Me hablaron muy bien del club y eso me pone muy contento. Espero que armemos un buen grupo humano en donde nos llevemos bien afuera de la cancha para que juguemos mejor adentro", expresó Sandrini y sentenció: "Tenía muchas ganas de jugar en Santiago del Estero porque me encanta la ciudad".

Por su parte, Daniel Tabbia, que tiene una altura de casi dos metros y 28 años de edad, contó que ya se comunicó con el Prof. Faverio Daverio, entrenador principal de Independiente BBC, y le adelantó lo que tiene planificado para la temporada. "Me gustó mucho la idea", comentó.

En ese sentido agregó estar "muy contento" y añadió: "Deseo que podamos armar un buen grupo que sea competitivo con un juego dinámico y una firme defensa. Me gusta Santiago del Estero y espero que sea una buena temporada y alcancemos los objetivos".

Sandrini y Tabbia se suman a Luciano Tambucci, un ala pívot de 1.95 metros, oriundo de Olavarría, que se convirtió en el primer refuerzo del conjunto santiagueño, que quiere ser protagonista en la segunda categoría del básquet argentino.