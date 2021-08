Alejandro Maciel quiere corregir la intensidad y la eficacia

14/08/2021 - 02:51 Deportivo

Central Córdoba visitará mañana a Patronato de Paraná, desde las 13.30 y por la sexta fecha del Torneo Socios.com de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). El Ferro llega golpeado por la caída como local ante Estudiantes (1-2 el lunes pasado en el Madre de Ciudades), pero la oportunidad de recuperarse es ideal, sobre todo porque se trata de un rival directo en la lucha por la permanencia.

"Sabemos que Patronato es un rival directo por el tema de los promedios, entonces necesitamos sumar contra ellos. Es un partido muy importante para nosotros, lo preparamos en la semana para eso", comentó el defensor ferroviario Alejandro Maciel, en diálogo con el departamento de prensa del club.

El zaguero central le apunta a corregir dos falencias puntuales del equipo: la intensidad y la eficacia. "Debemos corregir el tema de la intensidad y entrar con chispa los primeros minutos para que no nos pase lo de Estudiantes. Hay que mejorar eso y también en la definición, hay que tratar de meter la mayor cantidad posible de las oportunidades que tengamos", sostuvo.

El ex Talleres estará atento a los detalles porque Patronato "es un equipo con mucha experiencia, que está muy bien ordenado y va a ser difícil agarrarlo mal parado. Lo preparamos para tratar de buscar ese espacio que ellos dejan y aprovecharlo", analizó.

El equipo que dirige Gustavo Coleoni tendrá una baja importante como la de Leonardo Sequeira, pero Maciel confía en el grupo. "Por suerte tenemos un grupo impresionante, muy competitivo. Entonces cuando hay bajas importantes, siempre hay uno que está preparado para reemplazarlo. El grupo está muy bien y por más que falte uno de los titulares, siempre va a estar uno para reemplazarlo muy bien", dijo.

El plantel de Central Córdoba se entrenó ayer en el flamante campo de juego de césped sintético del predio que el club posee en El Zanjón, realizando allí un ensayo futbolístico previo al viaje de anoche rumbo a Paraná. Maciel elogió esta obra que inauguró el club del barrio Oeste y celebró la utilidad que tendrá de cara al futuro.

"Quedó muy bien, está muy lindo el sintético. Yo desde chico que entreno en sintético así que no me costó. Es lindo para cuando llueve o no tengamos la oportunidad de usar el predio, aprovechar el sintético como ahora", concluyó el defensor.