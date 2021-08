Marote: “Me aplastó un caballo, estuve grave, pero sigo corriendo”

15/08/2021 - 01:43 Deportivo

Por Daniel Vera - Editor de Deportes

P ara el jockey platense Miguel “Poly” Marote, Dios hoy le está dando una nueva oportunidad. Y no se trata de ir justamente por la revancha en una carrera de corta o larga distancia en la arenosa pista del hipódromo 27 de Abril de esta ciudad, sino de sentir que sigue vivo prácticamente de milagro.

“Arriba estuve hablando con San Pedro, pero no me quiso abrir la puerta para entrar. El 25 de agosto del 2018 fui aplastado por un caballo que estaba vareando en un entrenamiento de la semana y cuando caí la peor parte del accidente la sufrí en la cabeza, a pesar de que tenía el casco puesto. Ahí perdí el conocimiento y estuve como una semana internado en terapia intensiva. Después de varios días de mucha angustia y de desesperación para toda mi familia, me recuperé un poco y me pasaron a sala común. Fue de lo más complicado que me pasó arriba de un caballo y en mi larga carrera como jockey”.

Miguel tiene hoy 50 años y desde los 17 que sabe lo que es montar ejemplares de la alta competencia y cuya pasión viene de una tradición familiar. “Yo nací en la ciudad de La Plata, Buenos Aires, y cuando era aun bebé me trajeron a Santiago del Estero. Vivía en El Zanjón con mis abuelos y ahí empezó todo esto de montar los caballos. Es algo que me apasiona y lo vivo con mucha intensidad”.

Cuando recordó el lamentable accidente que le pudo haber costado la vida en el hipódromo 27 de Abril, y que por ende causó una gran preocupación en sus hijos Yesica Pamela (27 años) y Enzo Miguel (24), el jockey admitió que todo lo que sabe de ese episodio es porque había otras personas que estaban en ese momento en el lugar y fueron ellos los que le relataron lo sucedido.

“Yo no recuerdo nada. La gente que estuvo ahí me contó después que el caballo que estaba vareando se vino abajo porque se desenredaron las vendas de ambas manos. Fue ahí que cayó en velocidad al piso y me aplastó”.

La triste escena provocó una tremenda desesperación entre los allegados que rápidamente solicitaron la presencia de una ambulancia. Miguel fue trasladado de urgencia a una clínica privada donde quedo internado en terapia intensiva por la gravedad de la situación.

“Jamás me había pasado algo así. Tuve muchas rodadas en mi carrera como jockey, pero nunca viví una situación como la de aquella vez. Los médicos le dijeron a mi familia que el pronóstico era reservado y que mi estado de salud era muy delicado. Ellos llegaron a pensar que ante el aplastamiento del caballo, iba a quedar con daños cerebrales. Gracias a Dios no fue nada de eso, aunque al principio me costó en mi etapa de recuperación reconocer a mi familia. De a uno lo iba haciendo y con el paso de los días”.

Más problemas

La caída del caballo también le provocó a Miguel la fractura de la clavícula y quedó prácticamente inmovilizado en la parte izquierda de su cuerpo.

“También había quedado con un ojo afectado. La verdad que hoy me pongo a pensar en ese accidente y cuesta creer que esté vivo. Cuando iba a los controles de rutina, los médicos estaban sorprendidos por cómo me veían y no podían creer que pudiera salir adelante. Fue la carrera más dura que tuve como jockey”.

Hoy la vida de “Poly” sigue vinculada con el turf y siempre arriba de un caballo. “Hace poco más de dos años que volví a la actividad que tanto me gusta y cuando lo hice, fue con un emotivo triunfo en una carrera.

Fue una alegría muy grande por todo lo que había pasado conmigo”. La vuelta tampoco fue sencilla para el jockey platense. Se enfrentó al principio con la dura resistencia de su familia y de todos aquellos que lo vieron pasar por una situación más que difícil.

“Mi familia se oponía y no quería que yo vuelva a correr. Ellos sabían por lo que pasé y se asustaron mucho. Pero los caballos son mi vida y aquí estoy de nuevo, luchando para seguir adelante y no bajar los brazos nunca”. La otra anécdota que recordó Miguel para demostrar todo lo que siente por el turf fue que durante su rehabilitación se escapaba por las noches de su domicilio para ir al hipódromo 27 de Abril y ver si podía montar de nuevo.

“Nadie se enteraba. Veía el momento y salía de casa del barrio Aeropuerto para irme al hipódromo. También sentía que debía estar ahí. Eso me ayudó también a acelerar mi recuperación”. l