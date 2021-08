López Muñoz quedó "out" y ¿Central Córdoba lo reemplazará ante la AFA?

18/08/2021 - 03:31 Deportivo

Central Córdoba sufrió una baja importante en su plantel, al confirmarse ayer que los estudios realizados al jugador Hernán López Muñoz arrojaron que presenta una rotura del ligamento cruzado anterior y cuerno posterior del menisco interno de rodilla derecha. De esta manera, el volante se perderá lo que resta de la temporada. Pero el club tiene la posibilidad de reemplazarlo porque el reglamento lo avala, aunque aún no se tomó una decisión sobre si se hará uso de esta opción o no.

El reglamento de AFA contempla la posibilidad de contratar un reemplazo para el caso de lesiones que requieran cuatro meses o más de recuperación, como es la de López Muñoz, . Para ello, el torneo no tiene que haberse disputado más del 70% (en el actual certamen de la Liga Profesional, se van jugando 6 fechas de 25, lo que equivale a un 24%) y el jugador debe figurar en las planillas de firma, de Primera o Reserva, en al menos el 25% de los partidos disputados por su equipo (López Muñoz firmó planilla en 5 de 6, es decir 83.3%, y en el que estuvo ausente fue por suspensión).

En este caso se cumplen todos los requisitos, aunque Central Córdoba debe aguardar que el departamento médico de River Plate, club dueño del pase de López Muñoz (está a préstamo en el Ferro) examine al volante. Para ello, el sobrino nieto de Diego Armando Maradona viajará en los próximos días a Buenos Aires. "Clínicamente la decisión le corresponde a River. Si la junta médica determina que la lesión es quirúrgica y su recuperación va a demandar más de cuatro meses, recién ahí nosotros, como club, podemos elevar el pedido de reemplazo, siempre y cuando lo queramos hacer", le explicó a EL LIBERAL Alexis Ferrero, mánager de Central Córdoba.

Lo más probable es que, los estudios a los que sea sometido López Muñoz en Buenos Aires, arrojen los mismos resultados que los que se hizo aquí. Mientras tanto, en el club ya comienzan a evaluar la posibilidad de hacer uso del reemplazo, algo que deberán definir cuerpo técnico y dirigencia. El reglamento estipula un plazo de cinco días hábiles desde que se produjo la lesión, por lo que la semana próxima habrá una definición sobre este tema.

Si bien López Muñoz no es un jugador titular para el entrenador Gustavo Coleoni, es probable que el DT pida un reemplazo. Sobre todo porque se trata de una posición, la de gestación de juego, en la que se centra uno de los mayores déficits del equipo. Y si bien el "Sapo" cree que la ausencia del volante surgido en River no es determinante para su equipo, no vería con malos ojos la chance de incorporar otro jugador. Todo dependerá del tema económico, ya que la política del club es no salirse de su presupuesto.