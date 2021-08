Rigamonti: "Trataré de aportar lo mío para que el equipo se sienta seguro"

19/08/2021 - 02:39 Deportivo

Hacía mucho que Central Córdoba no perdía dos partidos consecutivos. Y le pasó ahora, en Paraná, al caer 0-1 ante Patronato, ya que venía de perder 2 a 1 como local ante Estudiantes. Pero de toda derrota se sacan cosas positivas y para el Ferro una de ellas fue el buen debut que tuvo César Rigamonti en el arco.

El ex golero de Belgrano de Córdoba, que no había jugado de manera oficial en todo el año, brindó seguridad bajo los tres palos, algo que le faltaba a Andrés Mehring, y se perfila para adueñarse del arco ferroviario. Pero además de la personalidad que mostró dentro de la cancha, empieza a tomar también un rol protagónico en el grupo y, avalado por su experiencia, se hace un lugar entre los referentes.

Con esa voz de mando, se refirió a los errores que debe corregir Central Córdoba. "Creo que fue un partido en el cuál Patronato nos cedió la posesión de la pelota y nos jugaron de contra. Era un partido cerrado en el que los detalles iban a definirlo y lamentablemente tuvimos una desatención en la pelota detenida, algo que ya nos viene sucediendo. Entonces es el punto principal a corregir porque no podemos hacer un trabajo de intensidad y de intentar ser protagonistas del partido y que se te vaya por los detalles", analizó.

"Tenemos que empezar a ganar porque necesitamos hacerlo, necesitamos el envión anímico, así que creo que el que viene es un partido importante como para empezar a sumar de a tres", agregó entusiasmado.

Al referirse al plano personal, se mostró satisfecho, aunque eso se vio opacado por la derrota. "En lo personal hacía mucho tiempo que no venía jugando y me sentí bien, me sentí cómodo. Después, obviamente uno percibe el resultado grupal ante todo y lo colectivo no fue positivo, por eso te queda ese sabor amargo. Pero hay que seguir trabajando. Yo trataré de aportar desde mi lugar para que el equipo se sienta seguro y empezar a tratar de que vengan las victorias así se puede trabajar con mayor tranquilidad y por ahí ya podemos empezar a pensar en un objetivo mayor".

El Ferroviario recibirá el próximo sábado a Platense, desde las 13.30 y en el estadio Único Madre de Ciudades. Se trata de otro rival directo en la lucha por la permanencia, de allí la importancia para Rigamonti. "Tenemos que hacer nuestro juego, ser intensos, es nuestra esencia y nuestra fuente. Creo que tenemos que quitar alto y lastimar rápido, ser efectivos. Por ahí nos está costando ese último pase, tenerlo con claridad y que nos encuentre en las situaciones de gol. Porque después hacemos como el primer tiempo del otro día, que fue un desgaste alto en el cual intentamos, robamos e intentamos, y lamentablemente no pudimos concretarlo en el marcador. Y eso, al pasar el tiempo en el partido, por ahí te va desgastando. Entonces tenemos que tratar de tener efectividad en la parte final", cerró.