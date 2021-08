Coleoni le metió presión al plantel

20/08/2021 - 00:39 Deportivo

Central Córdoba siente la obligación de ganarle mañana a Platense, entre otras cosas, porque se trata de un rival directo y porque viene de perder también con otro rival directo como Patronato. Y su entrenador, Gustavo Coleoni, asume esa responsabilidad.

"Nosotros tenemos la obligación de ser protagonistas del juego. No hay por qué desesperarse, pero hay que tratar de atacar mucho, no perder el equilibrio y controlar a un equipo que, si uno lo deja, te ataca rápido con gente joven y se hace difícil en tanto y en cuanto uno no esté preparado para controlarlo. Tenemos que ser protagonistas del partido, eso lo hablamos mucho y lo trabajamos. Y ojalá lo podamos ganar", dijo el técnico ferroviario en un mano a mano con EL LIBERAL.

Más allá de las dos derrotas consecutivas que arrastra, el "Sapo" no tuvo que trabajar en lo anímico con el plantel. "Hay formas y formas de perder. Perder así te da bronca, pero cuando el equipo pierde goleado o dominado por el rival, por ahí necesitas una semana de hablar mucho, de potenciar y hablar. Este no es el caso, están amargados porque los resultados no se dan. Pero el equipo es fuerte y se planta en cualquier cancha. No merecimos perder este partido, tampoco ante Estudiantes. Pero ya se va a dar vuelta eso. Somos conscientes de que tenemos que mejorar en muchos aspectos, pero también somos conscientes de que ningún equipo nos superó y falta mucho. En la tabla que estamos jugando estamos bien posicionados gracias al torneo anterior", reflexionó.

"Desde que estoy aquí, en esta nueva etapa, es la primera vez que se pierden dos partidos seguidos. Pero no hay que dramatizar porque sabemos que es algo que probablemente vuelva a pasar. Hay que tener los pies sobre la tierra porque sabemos el equipo que tenemos y para qué estamos en el torneo", agregó.

El cordobés se siente cómodo en el club porque sabe que tiene espaldas para superar este momento, pero también porque está convencido de que el equipo lo va a lograr. "La tabla nos está debiendo dos o tres puntos para estar un poco más cómodos, pero sé la obligación que tengo de mantener a Central en Primera y vamos a desandar este camino. Debemos asumir este rol dentro del torneo. Son mesetas y rachas. Yo tengo que tratar de cortar la racha con Platense, que el equipo juegue mejor y los resultados se empiecen a dar", señaló.

Como siempre, evitó dar pistas del equipo y tampoco quiso confirmar si cambiará el sistema táctico. "Lo estamos evaluando, hicimos el mismo sistema con otros jugadores y salió bien, así que vamos a esperar. También cambiamos y probamos de otra forma. Mañana (por hoy) hacemos pelota parada, vamos a hacer un funcionamiento sin oposición, analizaremos los videos de hoy (por ayer) y lo decidiremos", contó.

Tampoco confirmó si buscarán un reemplazo por la lesión de Hernán López Muñoz: "Lo tocamos al tema, pero vamos a esperara al partido de Platense y después nos sentaremos a hablar más en profundidad y evaluar si hay algo en plaza y en precio. Pero no es nada seguro".

Por último, celebró la inminente vuelta del público a las canchas. "Creo que nos puede ayudar mucho. Pero más que por eso, lo tomo como una felicidad para la gente el hecho de que el hincha de Central pueda sentarse a ver a su equipo", concluyó.