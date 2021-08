Central Córdoba quiere salir de perdedor

21/08/2021 - 02:06 Deportivo

Central Córdoba recibirá en la siesta de hoy a Platense en el estadio Único Madre de Ciudades y con la obligación de ganar, en un partido correspondiente a la séptima fecha del torneo Socios.com de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). El encuentro comenzará a las 13, con transmisión de Fox Sports Premium y arbitraje de Germán Delfino.

Central Córdoba tiene cinco puntos, al igual que Platense, y ambos necesitan sumar pensando en los descensos de diciembre del 2022. Pero el conjunto ferroviario ya viene de perder ante un rival directo en la lucha por la permanencia, ya que en la fecha pasada Patronato lo venció 1 a 0, en Paraná, por lo que debe evitar otro traspié ante un rival que pelea por lo mismo.

Además, esa caída ante el "Patrón" representó la segunda derrota consecutiva en el certamen del equipo que dirige Gustavo Coleoni, que en la quinta fecha cayó 2 a 1 ante Estudiantes de La Plata, en el mismo estadio en el que recibirá hoy al "Calamar".

El "Sapo" ya avisó que su equipo está obligado a "ser protagonista", lo que implica salir a buscar el triunfo desde el primer minuto. Es que, más allá de que ante Patronato no mereció perder y la imagen dejada no fue mala, el entrenador seguramente tomó nota del último compromiso de local, ante el "Pincha", en el que su equipo no pudo tener la intensidad habitual en el juego y lo terminó pagando demasiado caro.

"Tenemos la obligación de ser protagonistas del juego. Hay que tratar de atacar mucho, no perder equilibrio y controlar a un equipo que, si uno lo deja, te ataca rápido y te puede complicar", avisó el DT ferroviario en la nota que publicó EL LIBERAL en su edición de ayer. Y esa será la premisa de un equipo que, si bien no viene golpeado en lo anímico, necesita una victoria para recuperar confianza y volver a fortalecerse.

Misterio

En cuanto a la formación que pondrá en cancha esta tarde, Coleoni mantiene el misterio y dará a conocer los once recién minutos antes del partido. Si bien el "Sapo" suele esconder su equipo, esta semana fue todo mucho más hermético.

El principal interrogante en torno de la formación de hoy del "Ferro" pasa por el dibujo táctico. El DT admitió la posibilidad de cambiar el 5-3-2 (o 3-4-3 como le gusta decir a Coleoni) por el 4-4-2. En la semana el "Sapo" probó con los dos esquemas, pero se inclinaría por mantener el que viene utilizando, aunque cambiando algunos intérpretes. En ese sentido, en la defensa podría ingresar Juan Cruz González por Gonzalo Bettini, para darle más profundidad a las proyecciones por derecha, y Dixon Rentería por Oscar Salomón, de floja labor ante los entrerrianos en la zaga central.

Del medio hacia adelante también podría hacer variantes Coleoni y en ese sentido Jesús Soraire podría tener su chance de jugar de entrada en lugar de Abel Argañaraz, pasando Silvio Martínez a la zona ofensiva.

Platense, por su parte, llega motivado a Santiago tras conseguir su primer triunfo en el torneo la fecha pasada: 2-1 a Arsenal en Vicente López. Además, el "Calamar" recuperó al delantero Facundo Curuchet, de alta tras tener Covid, al mediocampista Roberto Bochi y al zaguero central Stéfano Callegari, quienes cumplieron el aislamiento por ser "contacto estrecho".

Otro que estará presente es el entrenador Leonardo Madelón, quien también cumplió el aislamiento por contacto estrecho del ayudante de campo Carlos Ruiz y el preparador físico Augusto Madelón, ambos positivos de coronavirus. De esta forma, el ex DT de Unión de Santa Fe volverá a dirigir a su equipo.