Mitre, casi confirmado para recibir a Riestra

21/08/2021 - 02:27 Deportivo

La derrota ante Belgrano de Córdoba la fecha pasada fue un golpe duro, pero Mitre tendrá mañana una nueva chance para levantar cabeza, cuando reciba a Deportivo Riestra desde las 15.30. El entrenador Gabriel Schurrer, tiene ya el once casi definido para el cotejo que le dará continuidad a la fecha 22 de la Primera Nacional.

El defensor Gian Luca Pugliese podría reemplazar a Nicolás Goitea en la defensa, de acuerdo con lo practicado durante la semana. Este sería la única variante respecto del cotejo ante Belgrano, por lo que el Aurinegro formaría mañana con: Joaquín Ledesma; Sebastián Corda, Pugliese, Rubén Zamponi, Rodrigo Tapia y Germán Voboril; Exequiel Narese, Juan Alesandroni y Rodrigo Sayavedra; Facundo Juárez y Ezequiel Cérica.

En tanto, el delantero Matías Donato, quien viene teniendo pocos minutos desde el banco, se refirió al presente de Mitre y habló de los objetivos del grupo. "Nosotros estamos ilusionados en alcanzar el objetivo de estar entre los cuatro primeros. Hoy lo que buscamos es tener una idea de juego, plasmarla en el campo de juego y en base a eso, ir sacando resultados. Sabemos que si ganamos de local y sumamos de visitante, a la larga nos vamos a ver arriba. Hoy la idea es sacarlo de abajo a Mitre y que pelee cosas importantes".

A su vez, Donato aseveró: "Se ve un equipo con ganas de seguir aprendiendo esta nueva idea que trajo el nuevo cuerpo técnico. Esto es día a día y en cada semana estamos trabajando muy bien. De a poco se van haciendo las cosas que ellos quieren que se hagan dentro de un campo de juego. Pero más lindo sería poder sumar de a tres ante Riestra, que está ahí de nosotros en la tabla. Hoy no estoy teniendo mucho rodaje, pero esto sigue, no puedo agachar la cabeza. Cuando el equipo me necesite, debo estar preparado para entrar".