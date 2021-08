Peixerot fue amo y señor del clásico de la jornada

21/08/2021 - 02:34 Deportivo

En lo que fue un gran festival turfístico en el Hipódromo 27 de Abril, el ejemplar Peixerot, con la monta del jockey Facundo Montes, se adueñó ayer con autoridad del Clásico General Don José de San Martín que se desarrolló sobre 1500 metros. El SPC, fue guiado con acierto por Montes, cruzó el disco en primer lugar y aventajando por 3/4 cuerpos a su inmediato perseguidor y escolta, Avaro Van. Un poco más atrás finalizaron Bezant y Bañado. Los resultados de la jornada fueron los siguientes: Primera carrera, premio Granadero Román Saavedra sobre 300 metros: 1) Cardi; 2) Pepe Avena; 3) Africana; 4) Eco Life; 5) OIvida.

Segunda carrera, premio Yapeyú sobre 280 metros: 1) Santiaguito; 2) Contador; 3) Rule Pet.

Tercera carrera, premio Boulogne Sur Mer, sobre 350 metros: no se corrió por falta de competidores.

Cuarta carrera, premio Sargento Juan Bautista Cabral, sobre 275 metros: 1) Atrevido; 2) Norteñita; 3) Thor; 4) Bombazo.

Quinta carrera, premio Teniente Manuel Díaz Vélez, sobre 500 metros: 1) Model Kit; 2) April Season; 3) Diocleciano; 4) Dubai Proud.

Sexta carrera, premio Especial Padre de la Patria, sobre 450 metros: 1) Amplie Scape; 2) Che Feli; 3) Junior; 4) Soy Esteban.

Séptima carrera, premio Regimiento de Granaderos a Caballo, sobre 1200 metros: 1) Gato Siamés; 2) Relax; 3) Esculapio Scat; 4) Ritmo Capanga; 5) Be Ready.

Octava carrera, premio Granadero Juan Bautista Baigorria, sobre 1100 metros: 1) Estrategia Way; 2) Petrus; 3) The Best Of You; 4) Aliento; 5) Tay Rimout; 6) Sweet Guillermona; 7) Cimarrona Most.

Novena carrera, premio Cruce de Los Andes, sobre 1000 metros: 1) Libum; 2) Sixties Dance; 3) Oso de Juguete; 4) Circus World; 5) Xanto Emperor; 6) Sabinero; 7) Sid Pard; 8) Pasaje a Dubai.

Décima carrera, premio Especial Combate de San Lorenzo, sobre 1000 metros: 1) Proclamation; 2) Solución Blanc; 3) Suele Confundir; 4) Orient Mail; 5) Lord Conic.

Duodécima carrera, premio Granaderos Blas Vargas, sobre 500 metros: 1) Esencial Van; 2) J. B. Point; 3) Quagnote; 4) Equal Courage; 5) Arte Digital; 6) Hoocker; 7) Xalavelli.

Decimotercera carrera, premio Gregoria Matorras, sobre 400 metros: 1) Estaba Intacto; 2) Morenon; 3) Puré Bar; 4) Sofiusta; 5) Bombardero Caza; 6) Niceto; 7) Rockero; 8)

Decimocuarta carrera, premio Clásico Libertador de América, sobre 280 metros: 1) Ramonita; 2) Tarántula; 3) Viral.

Decimoquinta carrera, premio Mercerías de San Martín, sobre 280 metros: 1) El Kun; 2) Francesca; 3) Bernardina Only; 4) Z Rambután.

Decimosexta carrera, premio Día Mundial del Folklore, sobre 300 metros: 1) Colibrí Budha; 2) Sicario; 3) Doña Gladys.

Decimoséptima carrera, premio Día del Éxodo Jujeño, sobre 450 metros: 1) Mauro Bruno; 2) Deskjet; 3) All Magic.