Coleoni: "Estoy con bronca, pudimos haberlo ganado"

El entrenador de Central Córdoba, Gustavo Coleoni, habló ayer después del empate ante Platense 2- 2 y reconoció que se fue con bronca por lo que fue el trámite del encuentro. Además, dijo que su equipo mereció quedarse con la victoria.

"La verdad es que estoy con mucha bronca, al igual que la gente. Hicimos un partido para ganarlo. Lo planteamos así y trabajamos para eso. Creo que el primer tiempo fue de lo mejor desde que dirigimos al equipo en primera. Por la intensidad, por el juego, por la claridad. En el segundo tiempo entramos dormidos diez minutos, con un blooper nos terminaron empatando. No lo podíamos creer, porque era totalmente inmerecido", dijo el "Sapito".

"Estuvimos ahí cinco minutos para acomodarnos y lo fuimos a buscar. Tuvimos varias chances para ganar, pero bueno. Considero que en el desarrollo de todo el partido, lo nuestro fue bueno para muy bueno. No nos acompañó el resultado. Esto es fútbol. Hay que seguir trabajando. Si queremos ver el vaso medio lleno, está bien sumar después de dos derrotas. Merecimos los tres puntos. Trabajos e hicimos todo para conseguirlos. Fue injusto el resultado", agregó.

A su vez, Coleoni sentenció: "Me gustó del equipo el hecho de animarse a jugar. Soraire nos dio ese pase que todos queríamos para el equipo. Esa paciencia en el juego. Martínez y Brochero por afuera lastimaron. Y Mier, por momentos encontró lo que buscamos de él. Después se cansó. Lo que no me gustó del equipo, los diez minutos esos del primer tiempo, que era algo que habíamos hablando. Dijimos que lo más difícil ya lo habíamos hecho, que debíamos sostener lo logrado. Y la cuestión es que no estamos ligando. Cada error nuestro lo pagamos con un gol en contra. Sí estoy muy tranquilo por el desarrollo y el funcionamiento del equipo. Se vio claramente cómo jugó, cómo buscó, como metió. No se pudo. Esto es fútbol. Después de dos derrotas, que el equipo se plante y juegue así, es muy satisfactorio".

"Da mucha bronca no conseguir lo que se merece. Nosotros trabajamos para que la transferencia de lo que se realiza de ese trabajo se dé en los partidos. Y en este partido, estuvimos quizás 70 minutos siendo dueños de las situaciones. Y en esos 15 o 20 en los que ellos encontraron el empate, nosotros sentimos el golpe. Nos está pasando esto. Hay que estar fuertes, esto es largo. Jugando así, vamos a sacar muchos partidos adelante, no tengo dudas", cerró el DT cordobés.