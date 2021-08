Sufría de obesidad y hoy corre maratones con 45 kilos menos

22/08/2021 - 02:28 Deportivo

Por Daniel Vera. De la redacción de EL LIBERAL.

Muchas veces la vida nos pone a prueba o trata de saber hasta dónde podemos llegar con nuestros límites. Penetra en el interior de cada uno y quiere descubrir si realmente somos capaces de enfrentar o de salir adelante de una determinada y tal vez difícil situación.

La historia de Teresa Ramírez viene por ese lado. Tiene una doble valoración y un reconocimiento muy especial. Ella es una atleta chaqueña de 38 años que después de vencer a la enfermedad de la obesidad, siente que su vida cambió por completo y que disfruta a pleno de lo que antes no podía hacer: correr maratones y acorde con su peso y estatura ideal.

“A los 12 años me diagnosticaron la enfermedad de la obesidad y ahí conocí lo que es vivir en esta situación. Yo soy chaqueña pero me crié en la ciudad de Quimilí. Tengo mi esposo y mi hijita de tres años y desde el 2007 que vivo en la capital de Santiago. Voy a la escuela de atletismo de Pablo Barragán y hace dos años que participa en las competencias atléticas”.

Pero el gran drama de Teresa comenzó con el importante desafío de dejar atrás los 108 kilogramos que le marcaba la balanza hace tres años y con el apoyo tremendo de dos instituciones que la ayudaron con una acertada planificación para encontrar lo que ella buscaba en su vida.

“El atletismo y la ayuda que recibí de la Asociación de Lucha contra la Obesidad (Alco) fueron clave para enfrentar a la enfermedad de la obesidad. Me hicieron creer que podía estar bien y que con un poco de esfuerzo y sacrificio iban a llegar los resultados. Hace pocos años mi vida era puro sedentarismo y todo me costaba a la vez”.

Sueño hecho realidad

La llegada a la escuela de atletismo de Barragán le dio la posibilidad de hacer lo que ella siempre soñaba y quería: correr para dejar atrás los malos prejuicios y demostrar que sí podía superar a la obesidad. “Siempre estaré agradecida por cómo me recibieron en la escuela de Pablo. Todo el sacrificio que hice fue para vencer a una enfermedad que iba conmigo desde hace muchos años. Siempre añoraba correr. Lo hacía con mi papá cuando era niña en las carreritas y hoy siento que disfruto todo lo que hago. Estoy feliz de formar parte de un grupo hermoso en la escuela de atletismo”.

Tan alto era el grado de sedentarismo de Teresa que para ir al colegio secundario donde dictaba clases como profesora de historia, ubicado a solo tres cuadras de su casa, lo hacía en su vehículo particular.

“Fue realmente muy dura y difícil esa etapa de mi vida. Y más en mi época de la adolescencia. Recuerdo que cuando era alumna, yo prácticamente no participaba de las clases de Educación Física porque no podía hacer todos los ejercicios. Me sentía muy diferente a los demás y sobre todo muy insegura”.

Hace cinco años que la atleta chaqueña se fijó un objetivo para cambiar su calidad de vida y mejorar sus condiciones de salud.

“Al comienzo de todo opté las caminatas. Lo hacía en el momento que podía y me permitía el tiempo. Después descubrí que podía hacer algo más como correr. Alco me ayudó mucho a bajar de peso y hoy estoy participando en el atletismo con 65 kilogramos. Nunca lo hubiera pensado”.

También el deseo de ser madre la llevó a Teresa a tratar de ser lo que es hoy, mamá de una nena de tres años.

“Se cumplió mi deseo y estoy feliz”. La obesidad es una enfermedad que afecta a millones y millones de personas en el mundo y que por sus características puede ser incluso muy riesgosa para la salud. “A todas las personas que presentan esta enfermedad, les digo que nunca es tarde para empezar un tratamiento y que todo se puede lograr en esta vida. Creo que los límites o las famosas barreras están en la mente de uno mismo. Hay que tomar una decisión, hacerle frente al problema y luchar como lo hice yo”.

“Cuando Teresa llegó a la escuela, me habló de la obesidad y de que era una lucha constante. Me dijo que salía a trotar sola y que quería sumarse al grupo. Ahí le despertamos el espíritu competitivo y tuvo una mejora increíble en muy poco tiempo. Es una mujer muy fuerte y la empezamos a motivar para que bajara las marcas. Hoy participa de las carreras virtuales y siempre está haciendo podio en su categoría”. (Pablo Barragán, entrenador de la escuela).