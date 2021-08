Los hermanos Romero pidieron irse de San Lorenzo

24/08/2021 - 01:30 Deportivo

Mauro Cetto, mánager de San Lorenzo, reveló que los hermanos Ángel y Óscar Romero le pidieron irse del club.

El desempeño de la escuadra que se encuentra dirigida por Paolo Montero señala que el domingo alcanzó su tercera derrota consecutiva, porque perdió ante Unión de Santa Fe, Talleres de Córdoba y Argentinos Juniors. Esto lo deja en la posición número 17, con tan solo ocho unidades. Aunque no es lo único que genera dolores de cabeza, ya que algunos integrantes de su plantel pidieron ser vendidos antes del cierre del mercado de pases.

Ayer, los hermanos Romero no formaron parte del once titular. Lo cual generó ciertos chispazos dentro del vestuario. "Ellos deberían estar agradecidos con San Lorenzo", manifestó Mauro Cetto en radio La Red. Y agregó: "Pidieron irse juntos, no sé si al mismo club, pero quieren marcharse ambos. El precio lo pone el mercado". Hay que recordar que hace poco trascendió que los servicios de cada jugador se encuentran valorados en 2 millones de dólares.

Algunos hinchas del "Ciclón" creen que se trata de una operación organizada por los dirigentes para sacarse de encima dos sueldos elevados. En consecuencia, la venta de los jugadores guaraníes le permitirá al club poder conseguir un importante ingreso fresco de dinero para saldar algunas deudas que corren el riesgo de arrojar multas por parte de la Fifa.

Debido a que Palestino de Chile reclama la suma de 2.5 millones de la moneda norteamericana. Porque San Lorenzo en el año 2018 vendió a Paulo Díaz al Al-Ahli de Arabia Saudita en 5 millones y nunca repartió los ingresos. Puesto que sólo poseían el 50% del pase del defensor. En caso de que el dinero no apareciera dentro de poco, las autoridades chilenas podrían iniciar una demanda que se traduciría en quita de puntos y pérdida de categoría.

Por otra parte, San Lorenzo comunicó ayer el robó de tres trofeos históricos "de gran valor deportivo y económico". Se tratan de la Copa de Honor 1936, la Copa al Segundo puesto de 1936 y la Copa al campeón de 1946, "que son irrecuperables y que hieren profundamente la historia de nuestro querido club", lamentaron desde el sitio oficial. A esta lista hay que agregarle la copa al Campeón de 1933, de años atrás.