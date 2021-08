El balance de Coleoni tras el empate con Racing: “Tuvimos las situaciones más claras”

25/08/2021 - 01:34 Deportivo

Gustavo Coleoni, entrenador de Central Córdoba, aseguró que su equipo tuvo "las situaciones más claras" y se mostró conforme con el empate en virtud de la jerarquía del rival.

"A este empate le damos muchísimo valor, por el estadio, por la jerarquía del rival y por la urgencia del resultado del rival. Estoy muy feliz por lo que entregaron mis jugadores, por querer ganarlo aquí en esta cancha. Por momentos lo dominamos a Racing en el segundo tiempo, en la posesión y en situaciones de gol. Tuvimos las situaciones más claras. Si me apurás un poquito, si ganábamos nosotros no estaba mal. Más allá de la zozobra en los centros y de ese vértigo que puso Racing en el segundo tiempo, no nos generaron prácticamente situaciones claras. Le doy el valor que tiene empatar con Racing, dentro del contexto nuestro y del rival", explicó el "Sapito" en conferencia de prensa.

Luego, explicó: "Me quedo con muchas cosas, con el momento nuestro, que no es que sea un momento difícil. Habíamos merecido ganar ampliamente el partido con Platense y en un lapso de 2 minutos nos hacen dos goles y el equipo quedó nocaut 5 minutos, pero lo fue a buscar y merecimos ganar. Entonces, vinimos acá con la urgencia de sumar, pero no un punto sino los tres. Pensando para adelante, me quedo con la valentía de los jugadores, con la condición atlética y con la obediencia táctica del equipo. Falta mucho, recién en diciembre vamos a poder cambiar y decidir cosas".

Coleoni también les envió un mensaje a los hinchas. "Les pido que tengan paciencia, que nosotros estamos jugando este torneo, que el equipo se mató con Platense y no mereció perder. Que nos acostumbremos a que en Primera no se pueden ganar todos los partidos, porque enfrentamos a jugadores de muchísima jerarquía. Con mucho esfuerzo y con mucho laburo, estamos por encima de siete equipos que pelean el descenso", indicó.