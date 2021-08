El Ferro, sin cambios ante Rosario Central

28/08/2021 - 01:16 Deportivo

Central Córdoba ya prepara el duelo de mañana ante Rosario Central, que se disputará en el Estadio Único "Madre de Ciudades" a las 15.45. Pese a la seguidilla de partidos, el entrenador Gustavo Coleoni podría apostar por la misma formación que viene de empatar ante Racing.

De esta manera, el DT cordobés repetiría los once nombres, pese a tener de alta a un jugador importante en su esquema. Leonardo Sequeira estará disponible para el duelo ante el "Canalla", pero la intención del cuerpo técnico es llevarlo de a poco, ya que se están cumpliendo 20 días desde aquel desgarro que lo dejó afuera de las últimas cuatro fechas.

De esta manera, el Ferro saldría mañana con: Rigamonti; Bettini, Maciel, Salomón y Jonathan Bay; Brochero, Soraire, Vega y Martínez; Mier y Giménez.

El plantel de Central Córdoba se entrenó ayer por la tarde en el estadio Alfredo Terrera, en donde hoy volverá a hacerlo pero en horas de la mañana para luego ya quedar concentrado a la espera del encuentro de mañana ante Rosario Central por la Novena fecha del torneo Socios.com.

El delantero uruguayo Matías Mier, habló ayer y confesó que cada vez se va sintiendo mejor en el fútbol argentino. "Me estoy adaptando bien al fútbol argentino. Sabía que me iba a costar desde lo físico, porque este es un fútbol agresivo, de contacto. Pero el ADN del fútbol uruguayo es este o muy parecido a este, por lo que me gusta mucho. Me siento bien, ya estoy cómodo. Quiero afinar el tema de los pases en campo rival para poder habilitar a mis compañeros".

"Vamos a plantear un partido igual a como lo venimos haciendo. Ellos vienen de golear, pero van a venir a jugar a nuestra provincia y nosotros nos tenemos que hacer fuertes. Queremos sacar un triunfo. Lo queremos y lo necesitamos", cerró Mier.