Claudio Vega parece estar más afuera que adentro

31/08/2021 - 02:35 Deportivo

A pesar de que los estudios realizados descartaron cualquier tipo de lesión en la rodilla, un severo esguince de tobillo podría dejar al delantero Claudio Vega al margen de la delegación de Güemes, que mañana viajará rumbo a Santa Fe para visitar el próximo viernes a Atlético Rafaela, en el marco de la vigésimo cuarta fecha de la Zona B de la Primera Nacional.

El goleador del elenco "gaucho" en el certamen no pudo terminar el partido del viernes pasado ante Independiente Rivadavia de Mendoza (0-2 en el Estadio Único "Madre de Ciudades") y fue reemplazado a los 26 minutos del complemento por Alejandro Toledo.

En un principio, se temió por alguna lesión de gravedad en la rodilla, pero eso quedó descartado tras los estudios realizados ayer. Lo que sí apareció fue un esguince de tobillo fuerte y el poco tiempo recuperación le juega en contra a Vega, que se muere por estar el viernes ante la "Crema".

"La rodilla la probé a full, entrenando en un gimnasio, y no sentí nada. Pero lo que me molesta es el tobillo. Mañana (por hoy) me voy a exigir a fondo porque el plantel viaja el miércoles y quiero llegar a ese partido. Pero dependerá del tobillo, que no me duela. Por ahora lo tengo inflamado", le contó el jugador a EL LIBERAL.

Güemes está segundo en la Zona B con 37 puntos, a dos del líder Barracas Central. Vega es el máximo artillero del equipo de Martel por lo que, de perderse el partido del próximo viernes, será una baja significativa.