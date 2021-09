"Tortu" Deck pelea el últim puesto con Charlie Brown

01/09/2021 - 02:45 Deportivo

Gabriel Deck quiere seguir en la NBA, pero Oklahoma City Thunder todavía no lo confirmó en el plantel. El santiagueño no fue "cortado" hasta anoche y crecieron sus chances de quedarse en la franquicia, donde peleará un lugar con el estadounidense Charlie Brown. Si no es elegido, podría ser cedido a otro equipo.

Los planteles de la NBA se componen de 15 jugadores con contrato garantizado y dos de los denominados "two-way" (alternan con el equipo de la G-League). OKC tiene 13 contratos firmados y el 14° será muy probablemente el checo Vit Krejci, drafteado por la franquicia en el 2020. El escolta de 2,01 metros fue parte del equipo en Las Vegas, donde se disputó la Summer League. Este torneo en el que los equipos deciden sus últimas fichas no lo disputó Deck, quien sí estuvo en los Juegos Olímpicos de Tokio.

De esta forma queda apenas una vacante y hay varios candidatos, aunque la pelea parece centrarse en dos jugadores: Deck y el estadounidense Charlie Brown, otro que participó en la Summer League con discreto rendimiento. Mientras "Tortuga" es un alero que también se desempeña como ala pivote, Brown es un alero más cercano a un escolta. Este detalle podría ser clave.

Lu Dort, quien promete ser la figura de un equipo que apunta a pelear en las próximas temporadas a base de buenos drafts, es alero, al igual que Aleksey Pokusevski, Darius Bazley o Kenrich Williams. El puesto parece estar bien cubierto y las necesidades del equipo se enfocan en la creación, rol que el santiagueño no desempeña.

Más allá de que el foco está puesto en la NBA, el alero es consciente de que su futuro no está en sus manos (otra alternativa sería que sea canjeado). Durante Tokio 2020, sonó el rumor de su llegada a Barcelona.