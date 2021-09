Di María reveló detalles de la relación con Sampaoli

02/09/2021 - 03:52 Deportivo

Ángel Di María brindó una extensa entrevista con TyC Sports en la que se refirió a lo que le sucedió a la Selección en el Mundial de Rusia 2018. Y no se guardó nada a la hora de hablar de Jorge Sampaoli.

"¿Sampaoli? Ufff. No sé qué te puedo decir porque la verdad que arranqué muy bien y terminé muy mal. Me dijo cosas que después no eran así. Me decía que era Leo (Messi), yo y el resto cada vez que me venía a ver acá a París. Me trataba como si fuera uno de los mejores y después de un solo partido me deja en el banco en el Mundial. Me limpia como si nada, no me dio explicaciones", fue una de las sentencias del Fideo.

"Al partido siguiente ni entro contra Croacia. Vamos perdiendo y ni siquiera me mete. Ni siquiera salí a calentar. El tercer partido contra Nigeria vuelvo a jugar porque era obvio que iban a meter a los más grandes porque se venía la catástrofe", agregó.

Enfocado en la personalidad de Sampaoli, opinó: "Es una persona muy rara. Primero con todos muy bien, terminó con todos muy mal. Pasaron muchas cosas en el medio entre él y (Sebastián) Beccacece, no había nadie que te guiara de la mejor manera". Y lamentó: "Fue una lástima porque Masche (Mascherano) era su último Mundial y se terminó yendo de la peor manera".