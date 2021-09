Güemes intentará cortar la sequía en Rafaela

03/09/2021 - 03:01 Deportivo

Golpeado anímicamente por las dos derrotas en fila, pero la firme convicción de salir adelante, Güemes visitará hoy, desde las 19.10, a Atlético Rafaela, en el inicio de la fecha 24 de la Zona B de la Primera Nacional.





El conjunto santiagueño viene de sufrir una dura derrota como local ante Independiente Rivadavia de Mendoza, por 2 a 0 en la fecha pasada, que se sumó a la caída 0-1 en la jornada 22 ante Barracas Central, como visitante. De esta forma, cedió la punta y quedó como escolta del "Guapo", con 37 puntos. Pero hoy podría tener la chance de recuperar el liderazgo, siempre y cuando Barracas (39) no le gane como local a Ferro Carril Oeste (juegan desde las 15.30) y Güemes pueda sumar de a tres.





Pero el bajón del equipo que dirige Pablo Martel no se circunscribe a estos dos últimos juegos, si no que se remonta al inicio de la segunda rueda. Es que desde que arrancó la segunda mitad del certamen, se llevan disputadas seis fechas y el "Gaucho" aún no pudo ganar, ya que cosecha cuatro empates y las dos mencionadas derrotas.





El último triunfo del conjunto santiagueño data del 18 de julio pasado, cuando superó como visitante a Deportivo Morón (2-0) por la decimoséptima fecha y última de la primera rueda. Además, el partido de esta tarde representa una especie de revancha para el "Gaucho", ya que el primer partido que perdió en el torneo fue justamente ante la "Crema" (0-2 en el "Madre de Ciudades", por la séptima fecha).





Para este importante cotejo, el DT pateó el tablero y meterá seis cambios con respecto al equipo que cayó ante la "Lepra". La única variante obligada es la de Valenzuela por el lesionado Gabriel Fernández. Pero en la defensa habrá otros dos cambios: Politano por Salas y Cardozo por Lucero. Y en el medio mete tres cambios: Algozino, Pavón y Bayk por López, Morales y Barrientos.