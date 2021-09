El turf se convoca con un extenso e interesante programa para hoy

03/09/2021 - 23:21 Deportivo

El turf volverá en la jornada de hoy a las arenas del Hipódromo 27 de Abril con un extenso programa en donde se destaca el premio Día de Maestro sobre 1.200 m, en 9º turno, con Flying Stone, Emoc Jo, Lustrarcarpe, Way Emperor, Merlot, South Night, Circus World. El evento cuenta con la organización de la Comisión de Carreras de Hipódromo 27 de Abril.

En la primera carrera, Premio Día de la Industria Nacional sobre 300 metros: Duquesa, Poca Pilcha, Agua Black, Máxima Special, Carnavales.

Segunda, Día de la Historieta, 280: Jorguito, Norteñita, Libre Soy, Famosisimo Team, La Mili. Tercera, Día del Scoaut y las buenas acciones, 400: Hooker, Selewellel, Salvador, Catch The Wich, Bombardie, Marcos Antonius, Escariote, Estoy Libre.

Cuarta, Día del Preceptor, 350: Nonoto, Claro Gitano, Canelo, Chico Roney, Piomentino. Quinta, Día del Productor Agropecuario, 300: Farsante, Chimuelo, Señorita Jacki. Sexta, Día Int. de la Alfabetización, 350: Principito, Comadreja, Radian, Yes Or Not, Curiosa Money, Tapa de Revista.

Séptima, Mama Antula, 1.000: Diamond League, Frangus Queen, Katana Sam, Pupila Estratégica, Princesa Santiagueña, Ever Nau.

Octava, Día de lnmigrante, 1.200: Petrus, Pelurihno, Celebremos, Aliento Final, Donna Macliova, La Roca Scat, Sweet Guillermina.

Décima, San Gil, 1300: Maze Máster, Estrategia Way, Relax, Proclamation, Asrock.

Undécima, Clásico Cucú, 290: El Kun, Anabella, Capuchón y La Celina

Duodécima, Día de la Agriculrtura, 300: Z Quetzal Blue, Salomón For, María del Pilar, Maquinita Ocean.

Decimotercera, Clásico Luis Guillermo "Cacho" Guardo, 340: Facundito, Miguel Ángel, Gran Diablólico.

Decimocuarta, Día del Autor, 300: Indio Catriel, Travisa Sea, Coitaluz, Gran Cuadal, Mal Negocio, Sair Alex.