Emoc Joy exhibió su categoría

05/09/2021 - 00:18 Deportivo

Emoc Joy se impuso, con la monta de Rubén Camos en la cita central, Día del Maestro sobre 1200 metros. Detrás se ubicaron: Lustrarcarpe, South Night, Fying Stone, Way Emperor, Circus World y Merlot.

Primera carrera, premio Día de la Industria Nacional sobre 300 metros: 1) Poca Pilcha; 2) Carnaval Less; 3) Agua Black; 4) Duquesa.

Estos son los resultados. Segunda, Día de la Historieta, 280: 1) Jorgito; 2) Libre Soy; 3) Norteñita. Tercera, Día del Scout, 400: 1) Catch The Wich ; 2) Selewellel; 3) Bombardie; 4) Estoy Libre; 5) Marcos Antonius; 6) Hoocker; 7) Escariote; 8) Rockero; 9) Salvador.

Cuarta, Día del Preceptor, 350: 1) Piomantino; 2) Nonoto; 3) Claro Gitano; 4) Chico Roney. Quinta, Día del Productor Agropecuario, 300: 1) Farsante; 2) Chimuelo; 3) Señorita Jacki.

Sexta, premio Día Internacional de la Alfabetización, 350: 1) Curiosa Money; 2) Tapa de Revista; 3) Comadreja; 4) Principito; 5) Yes Or Not. Séptima, Mama Antula, 100: 1) Pupila Estratégica; 2) Frangus Queen; 3) Ever Nay; 4) Princesa Santiagueña; 5) Katana Sam; 6) Diamond League.

Octava, Día de lnmigrante, 1200: 1) Petrus; 2) Donna Maclovia; 3) Aliento Final; 4) La Roca Scat; 5) Sweet Guillermina; 6) Celebremos; 6) Pelourinho.

Décima, San Gil, 1300: 1) Estrategia Way ; 2) Asrock; 3) Relax; 4) Optimator; 5) Proclamation. Undécima, Cucú, 290: 1) El Kun; 2) Capuchón; 3) La Celina

Duodécima: 1) María del Pilar; 2) Z Quetzal Blue; 3) Salomón; 4) Maquinita Ocean. Decimotercera: 1) Miguel Ángel; 2) Facundito; 3) Gran Diabólico. Decimocuarta: 1) Indio Catriel; 2) Travisa Sea; 3) Sir Alex; 4) Coitaluz; 5) Mal Negocio.