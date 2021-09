VIDEO: Dora Romero, una campeona mundial con entereza y superación

05/09/2021 - 09:35 Deportivo

Por Daniel Vera

Hay historias de vida en los deportistas que impactan y que golpean muy fuerte al sentimiento y al corazón.cumpliráen diciembre próximo y desde los 14 que practica un deporte que la llevó a la gloria: fue campeona mundial de tenis por equipos con la(80 años) en Croacia en el 2019 y enorgulleció a todos por su dedicación y esfuerzo para llegar a un lugar en el que todos quieren estar.

Pero antes de que ella tocara el cielo con las manos en el continente europeo, Dorita (como la llaman cariñosamente sus amigos), vivió situaciones muy tristes y dolorosas en el ámbito de la familia que la afectaron anímica y emocionalmente y que le generaron más dudas que certezas sobre su futuro tenístico.

“A los 7 años se murió por un problema del hígado mi hijita de mi primer matrimonio. Fue un golpe muy duro para mí. No había consuelo ni tampoco las fuerzas eran suficientes como para seguir ligada al tenis. Ahí dejé de jugar por ocho años hasta que luego volví a hacerlo. Marcos Aguinis (famoso escritor cordobés y psicólogo) fue el que me empujó a retomar el tenis y así recuperé las ganas para continuar”.

Fue ahí que volvió a reencontrarse con los torneos nacionales y con la competencia en sí. “Empecé a jugar en Buenos Aires en los Interclubes donde representé a River Plate y Buenos Aires Lawn Tennis. Hoy tengo el orgullo de decir que soy la Nº 1 en la Argentina y la Nº 4 del mundo en mi categoría”.





Dora es cordobesa y antes de venir para radicarse en Santiago del Estero vivió con sus padres en la ciudad de Río Cuarto. Allí empezó a hacer deportes y fue la natación la disciplina que le marcó el camino en su infancia. “Tenía 5 años en aquel entonces. A los 14 me dediqué al tenis y de ahí no paré más”.

Hoy Dora no está en su mejor momento anímico. El pasado 5 de agosto falleció su segundo esposo que era santiagueño y con el que llevaba 22 años de convivencia en esta ciudad. La relación entre ambos había nacido en la adolescencia y con todo el futuro por delante.

“Él se llamaba Jorge Luis Spitale. Después de 40 años nos reencontramos y estuvimos viviendo juntos en Santiago. Él ya venía enfermo desde hace un tiempo y esta vez no pudo salir. Murió el 5 de agosto y no lo pude despedir. Tantos años juntos para que ni siquiera pueda verlo por última vez. Estaba internado, lo hisoparon pero no tenía Covid. Fue el hombre que siempre estuvo alentándome y ahora lo extraño mucho. Siempre me decía que yo podía más”.

Dora también había perdido a su primer marido y a sus padres de Río Cuarto. “Vengo de dolor en dolor, pero igual sigo para adelante. El tenis y los amigos que tengo de la vida me ayudan a mitigarlos un poco. Sé que puedo estar bien y que recuperaré todas las ganas para volver a empezar”.

VOLVER AL RUEDO

Y así lo está haciendo ahora. Cada vez que tiene la posibilidad de llegarse a los courts del Santiago Lawn Tennis Club para entrenar con sus amigos del círculo íntimo, lo hace con la idea de liberarse de los momentos de soledad y angustia y de meterse otra vez de lleno en una disciplina que la hace sentir como en sus comienzos.

“Si todo va bien, para el 21 de septiembre iré a jugar un campeonato en Buenos Aires. Sería mi regreso oficialmente a la competencia ya que antes no lo podía hacer porque no me sentía bien ni tampoco lo estaba disfrutando al tenis. Iba a entrenar en el momento que podía y con mi marido enfermo se hacía muy difícil”.

El Mundial de Palma de Mallorca, España, que se realizará en octubre del corriente año, estaba en la agenda de Dorita, pero el equipo argentino decidió no participar por todas las exigencias impuestas por la pandemia en el extranjero.

Y cuando tuvo que elegir la modalidad que más le sienta bien en el tenis, Dora fue categórica. “Me gusta más el single. Ahí me siento más cómoda y tomo mis propias decisiones. En dobles es distinto. Mi pareja en esta última modalidad es Vivian Flint de Buenos Aires y con ella voy a los mundiales”.

Cuando intervino en la última cita mundialista en Croacia, Dorita fue la jugadora que más alegría le dio al equipo argentino ya que se impuso en los cinco partidos en single. “Fue una alegría tremenda y fuimos campeonas mundiales en la final ante Francia”.

Hoy su vida transcurre en medio de duros y difíciles días de soledad en su departamento y con un interrogante que busca definir si seguirá viviendo en Santiago o volver a su ciudad de origen que es Río Cuarto.

“Veré cómo sigo con mi vida. Tengo que decidir entre volver con mis familiares que tengo en Río Cuarto o quedarme en Santiago que me hace muy bien. Tengo mucha gente amiga que me acompaña y que me quiere especialmente. Yo hace 22 años que estoy aquí y me siento como si hubiera nacido aquí”.