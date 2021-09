Scaloni: “Me pone muy triste lo que pasó”

05/09/2021 - 17:51 Deportivo

El entrenador del seleccionado argentino de fútbol, Lionel Scaloni, expresó hoy su tristeza por lo que ocurrió durante toda la jornada en Brasil con la suspensión del clásico sudamericano debido a la intervención de autoridades sanitarias sobre jugadores que llegaron de equipos ingleses.

“Vengo para que nuestro país se entere lo que ha sucedido. A mí me pone muy triste lo que pasó. No busco ningún culpable. Si pasó o no pasó algo, no era el momento para hacer esa intervención”, dijo el técnico por la señal de TyC Sports desde San Pablo.

Y agregó: “Esto tenía que haber sido una fiesta para todos, nosotros somos los damnificados y queríamos jugar el partido”.