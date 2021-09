Ayer por la tarde, el “Huevo” dirigió su primera práctica en el Ferroviario

07/09/2021 - 00:50 Deportivo

Sergio Rondina tuvo un primer día agitado en Central Córdoba. Luego de la firma de su contrato y la presentación oficial, que se realizó por la mañana en la sede del club, dirigió por la tarde su primera práctica como entrenador de Central Córdoba, en el predio del Iosep.

El presidente del club, ingeniero José Alfano, fue el encargado de presentar al DT ante el plantel, en el que hay algunos conocidos del "Huevo". "Dirigí al Gringo Sbuttoni y al que tuve más tiempo fue a Jesús Soraire. A Jesús lo tuve tres años en Arsenal, fue la etapa de la B Nacional que ascendimos a Primera. Al Gringo lo dirigí ya estando en Primera. A Juan Galeano lo dirigí en mi paso por Atlanta. Y a Milton Giménez lo conozco porque jugó en el club del que soy hincha, Midland", contó el flamante DT.

"A los demás los conozco de haberlos enfrentado. Pero no es lo mismo porque al enfrentarlo tal vez a un jugador le ves ciertas cualidades, pero cuando lo diriges no tiene esas cualidades que creías pero tienen otras que no viste en ese momento", agregó.

Rondina se mostró sorprendido por el predio y las instalaciones. "El predio está muy lindo, con tres campos para entrenar, más otro espacio para ocupar ante los problemas del clima. Tiene el gimnasio y otras comodidades. Para competir con los mejores hay que estar a la altura de ellos. Por ahí no se puede en lo económico, pero sí en las condiciones de trabajo, que hace que en base a entrenamientos el jugador mejore", reflexionó.

Hoy, desde las 9.30 y también en el Iosep, el plantel volverá a entrenarse. Y mañana el "Huevo" dispuso de una jornada con doble turno de trabajo, algo que se repetirá el viernes.